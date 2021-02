VTR lanza nuevo servicio de televisión on demand en el marco de alianza con HBO

Industria

VTR Plus mezclará la plataforma tradicional de la cableoperadora, con una versión online. Busca hacer frente a la competencia del streaming.

VTR, la cableoperadora ligada a Latin Liberty America, profundizará su apuesta de streaming con el lanzamiento de VTR Plus, un nuevo producto de televisión on demand que nace del acuerdo firmado a principios de 2020 con HBO y Warner Media, una de las cadenas de producción de contenidos más grandes del mundo.

La idea -explica Cristián Novoa, gerente de Contenidos y Publicidad de la compañía- es poder competir con mayor fuerza en la industria nacional, luego de la explosiva aparición de plataformas digitales, como Amazon Prime, Disney Plus, Netflix, pero mezclando la presencia online con la tradicional.

“Como somos uno de los principales operadores de cable en el país, estamos en una constante búsqueda para competir mejor en el mercado nacional y, por eso, queremos incorporar una nueva selección de contenido bajo las nuevas necesidades de nuestros clientes. La idea de esta nueva fase, es que ahora las personas podrán acceder a 29 carpetas de contenido con una curatoría de primer nivel en una modalidad similar a Spotify, con títulos de HBO, pero con un orden que se basará más en atributos que en los géneros”, dijo Novoa.

Cristián Novoa, gerente de contenidos y publicidad de VTR.

El menú de opciones del cliente se basará en temáticas como “los últimos estrenos hollywoodense” o “los clásicos de los 2000”, de modo de hacer más intuitivas las búsquedas de series y películas.

“Queremos que el usuario pueda acceder con mayor facilidad a las marcas relevantes. Entonces, tanto en el formato tradicional, como en VTR puedes replicar la misma experiencia de acceder a televisión en vivo y a esta versión plus”, precisó.

El acuerdo con HBO

Hace tres años que VTR viene explorando nuevas alternativas para robustecer su contenido y no perder terreno en una industria que es amenazada por el auge de las Over The Top (OTT), como Netflix.

De acuerdo a las últimas cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la industria de televisión de pago todos los años está perdiendo abonados, aunque aun están sobre los 3 millones de suscriptores.

Es por eso, que durante 2019 se negoció un acuerdo con HBO y Warner Media, con miras al mediano y largo plazo, dijo el ejecutivo.

Esto permitió ofrecer una parrilla más amplias de las señales de HBO a los abonados de VTR. A juicio del ejecutivo, los resultados han sido positivos y -agregó- se explora la opción de poder replicarlo en el resto de las operaciones de Liberty en la región.

“Es un deal muy inédito en la industria y nadie lo ha podido materializar en la región, salvo VTR. Esta alianza le permite a los suscriptores acceder a una biblioteca de primer nivel con series como Chernobyl, Game of Thrones, además de películas de taquilla. En esta nueva fase, además habrá producciones del área infantil como Cartoon Network y Warner Bross”, precisó.