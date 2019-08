Walmart invertirá US$ 100 millones en tecnología: dice que es su mayor desembolso en esta área a una década de su ingreso a Chile

Industria

Máximo ejecutivo en el país anunció que abrirán 50 nuevos locales y se realizarán 60 remodelaciones a 2021, además de aumentar a 150 ubicaciones el sistema retiro en tienda.

En medio de la Cumbre de Proveedores de Walmart, el CEO de la compañía en Chile, Horacio Barbeito, anunció los próximos planes de la firma en el país: un nuevo plan de inversión trianual por US$ 700 millones. El argentino dijo que como parte de esta estrategia, se inyectará la cifra más grande en tecnología desde la llegada de la compañía estadounidense al país: US$ 100 millones.

El monto responde al proyecto de transformación digital y concentración de omnicanalidad que Walmart busca posicionar en sus 381 tiendas a lo largo del país, a través de mejorar el flujo de mercadería y las cajas, ahora llamadas “zonas de pago”.

El plan considera además la apertura de 50 nuevos locales y 60 remodelaciones -a las que Barbeito denomina “transformaciones”-, además de aumentar a 150 las ubicaciones con el sistema pick up (compra por internet y retiro en tienda), el preferido de los clientes, segú el ejecutivo.

“El despacho a domicilio es el desafío más grande que tiene el retail, lo que se conoce como la última milla”, dijo Barbeito.

Pese a esto, el ejecutivo destacó la presencia de Walmart en territorio nacional, al lograr que el 47% de los clientes esté a menos de una hora de distancia de sus locales.

“Esto nos da una ventaja para el pick up, que es nuestro canal que más está creciendo, donde el cliente pagando los precios de tienda puede comprar online, eligiendo los horarios para pasar a su tienda más cercana y levantar el producto, sin fricciones”, dijo.

Durante la cumbre, Christian Oros, el director de Research de Kawesqar Lab, destacó la importancia que aún tienen los locales.

“De alguna manera, la visita a los supermercados hoy de los consumidores chilenos sigue siendo muy importante. Disminuye la visita de los malls, pero la de los supermercados sigue siendo muy significativa, porque la cultura de los chilenos es ir al supermercado. Pero si puedes ir al supermercado y ahorrarte esa visita pero retirando tus productos en la misma sala, es de alguna manera la ecuación perfecta”, aseguró.

Por esta razón, el gerente general de Walmart Chile enfatizó: “Eso va a canibalizar este auge de servicio a domicilio, que tiene un costo para el cliente y las empresas (...). Lo que veremos a futuro es una combinación de un cliente que está dispuesto a pagar para recibir en su domicilio, un cliente que va a comprar en tienda y otro que va a utilizar cualquiera de los canales, incluyendo el de pick up”.

En lo que queda de 2019, la estadounidense proyecta inaugurar 17 tiendas nuevas en el país y potenciar el uso de las aplicaciones conocidas como de última milla.

La única firma que tenía acceso a comprar en los distintos formatos de la supermercadista era Cornershop, pero Barbeito anunció (tras la frustrada adquisición de la aplicación por parte de la estadounidense) que se está trabajando en nuevas alianzas comerciales con otras empresas del rubro.

“Tenemos nuevos acuerdos comerciales como el que tenemos con Cornershop, que siguen siendo muy importantes para nosotros y nosotros para ellos. Ahora es simplemente dejar que otras plataformas que están en Chile también hagan sus compras en Lider y puedan entregarle a los clientes en el domicilio. Tenemos abiertas las puertas para Rappi y Pedidos Ya”, reconoció.

Los avances en la transformación digital de la empresa generaron hace un mes una de las huelgas más grandes del sector privado, con 17 mil socios inscritos. Sin embargo, Barbeito, le bajó el perfil. “Tenemos 51 mil colaboradores hoy y tendremos 55 mil el año que viene; somos creadores netos de empleo y la huelga no tenía razón de ser. La multifuncionalidad y la capacitación de colaboradores para que el día de mañana puedan hacer otras cosas, creemos que es un plus. No es un menos. El titular de ser la huelga más grande de Chile me parece un poco exagerado. Y el compromiso de los colaboradores post huelga está intacto. Gran parte de ellos quería trabajar, entonces, cuando se habla de una gran huelga de más de 17 mil colaboradores, tal vez no es tan así”, indicó.

"Es todo un switch de cosas, no solo Cornershop"

El negocio del año aún no tiene su cierre definitivo, a pesar de que los ejecutivos de Walmart continúen lamentando la fallida compra del firma de última milla Cornershop. La operación estaba valorada en US$ 225 millones. La intención de concentración fue informada en 2018, pero se vio truncada por el rechazo de la Comisión Federal de Competencia Económica de México (Cofece).

Sin embargo, en total hermetismo, Walmart Inc. apeló al fallo ante el Poder Judicial de dicho país, con el objetivo de revertir la negativa.

Al respecto, el gerente general de Walmart en Chile, Horacio Barbeito, se refirió por primera vez a la acción de la compañía, que actualmente se encuentra en proceso y que podría durar un tiempo significativo.

"Se apeló, pero dos años en un mundo de irrupción digital es una eternidad, entonces, nosotros preferimos focalizarnos en nuestra agenda actual que es omnicanalidad y Cornershop es un pilar más dentro de la omnicanalidad, dentro lo cual está el pick up, otras plataformas de ultima milla, la mejora de Lider app y Lider.cl. Es todo un switch de cosas y no sólo Cornershop", dijo.

La solicitud ingresó ante los tribunales ordinarios de México el 26 de junio, casi un mes después de que se diera a conocer la decisión del Cofece. La acción fue admitida por el Poder Judicial.