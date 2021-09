Wine&Spirits destaca a tres viñas chilenas entre las 100 mejores del mundo en 2021

Industria

Estados Unidos fue el país más favorecido al ocupar un tercio de los puestos. Seguido de Francia, Italia y España.

La reconocida revista estadounidense Wine&Spirits, que evalúa a más de 15 mil botellas de vino cada año y que cuenta con siete ediciones anuales, publicó recientemente la lista de las 100 mejores viñas de 2021.

Por medio de un proceso de cata a ciegas en dos pasos, y determinados por su desempeño, la revista escogió dentro de una colección diversa de productores de todo el mundo aquellos vinos a celebrar. Estados Unidos fue el país más favorecido al ocupar un tercio de los puestos. Seguido de Francia, Italia y España.

Chile también se anotó un lugar dentro del ranking con tres viñas destacadas y se unió al club de 12 países listados, donde también figuran Sudáfrica, Australia, Argentina, Portugal, Grecia, Alemania, Austria y Hungría.

¿Cuáles son las casas nacionales que destacaron en esta nueva versión de Wine&Spirits?

J. Bouchon

Desde Mingre, al suroeste de Talca en el valle del Maule, la bodega familiar que tiene sus orígenes en Francia y que arrastra una trayectoria de más de 130 años, es una de las tres viñas nacionales que figuran en la publicación.

Con un cultivo de viñedos centenario a través del método tradicional, J. Bouchon, además se anotó como el “Vino de la semana” con Salvaje País, en la última publicación de Wine&Spirits. En la reseña, escrita por el mismo editor en jefe, quien cruzó el continente desde Massachusetts para su degustación, se lee: “Fue sorprendente cuánta vida sostuvo este vino, insensible a la distancia de casa, transformándose y creciendo con cada sabor, comenzando verde, con un toque de hoja de tomate, volviéndose fresco, hacia frambuesas y los taninos de sus semillas deslizándose en una gracia sedosa, como fruta deliciosa que completa la estructura de un grand cru de Chile”.

Concha y Toro

Ya en el corazón del Valle del Maipo y arrastrando una tradición de más de 130 años, la exitosa viña nacional, Concha y Toro no pudo restarse de este listado. Con presencia en más de 140 países, la compañía ligada a la familia Guilisasti suma varias distinciones, como su liderazgo en la industria vitivinícola chilena por tres años consecutivos en 2011 en The World’s Most Admired Wine Brands de Drinks International.

Te puede interesar: Concha y Toro invierte US$ 20 millones en Trivento, que se convierte en la viña argentina con mayores ventas a nivel mundial

Proveniente del viñedo de Puente Alto y en homenaje a su fundador, “Don Melchor”, en su Cosecha 2010 fue galardonado por la revista Wine Spectator, que lo ubicó dentro de los 10 mejores vinos del mundo, con 95 puntos. El año pasado, en tanto, la cepa 2018 del Cabernet Sauvignon recibió 100 puntos, el puntaje más alto de su historia.

Otro de sus vinos más cotizados tanto a nivel local como internacional, es Casillero del Diablo. En 2018, la consultora inglesa Wine Intelligence en su Índice Global de Marcas de Vino destacó la botella como la segunda marca de vino más poderosa del mundo. Hoy, la viña vive un proceso de reordenamiento con la división de la participación de los seis hermanos Guilisasti Gana.

Undurraga

Con una diversidad de terroirs debido a su presencia en los valles vitivinícolas de Colchagua, Valle del Maipo, Leyda, Cachapoal y Maule, la Viña Undurraga vuelve a abrirse paso en este ranking internacional, algo que ya ha hecho en al menos tres ocasiones anteriores.

Las distinciones no son algo nuevo para una de las casas destiladoras más antiguas de nuestro país, y que en 2015 se reconoció a su T.H Cabernet Sauvignon Maipo (2012) como el mejor del mundo en su categoría, de entre los 600 contendores que participaron de la competencia International Wine Challenge. En la misma instancia se galardonó al tinto T.H. Syrah Leyda (2012) con el oro dentro de la región.

Anteriormente, en 2013, la viña ganó la distinción de "productor del año" en la competencia internacional Sommelier Wine Awards.