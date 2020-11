Wom profundiza apuesta por negocio de internet fijo con primera etapa en diez comunas de Santiago

Industria

En el largo plazo, el plan se funda en los avances del proyecto Fibra Óptica Nacional. Y en el área móvil, completará despliegue de 5 mil antenas en 2021.

Junto a su apuesta a las oportunidades que ofrezca el concurso 5G para dar un salto en el que ha sido su giro principal, Wom está preparando su despegue en el negocio de internet fijo a partir de los avances en su despliegue de infraestructura de fibra óptica, planes que están dando forma a una futura diversificación de su modelo de negocio en Chile.

Aunque la apuesta al segmento de internet fijo comenzó recién el año pasado con un proyecto piloto en la comuna de Ñuñoa, el éxito de estas pruebas llevó a la compañía a dar el paso siguiente lanzando su primera oferta comercial que ya está disponible en otras nueva comunas de la Región Metropolitana: Macul, San Miguel, Quinta Normal, La Florida, Maipú, Recoleta, Estación Central, Santiago y Pudahuel.

Y los planes en el corto plazo no se quedan ahí, ya que WOM tiene previsto completar esta fase de inicial de su estrategia en internet fijo con el arribo a nuevos sectores de la capital y de la región de Valparaíso antes de que finalice 2020. Eso, mientras evalúa los siguientes pasos.

"Estamos analizando la opción de desplegarnos a más áreas en Chile con pilotos de fibra óptica al hogar. No hemos decidido todavía si ampliamos el servicio, pero sí lo haremos al final de este año", indicó el CEO de Wom, Christopher Laska.

El ejecutivo destacó que el desarrollo de esta línea de negocios viene de la mano del hito que significó la adjudicación del proyecto Fibra Óptica Nacional. "Estamos invirtiendo en 7 mil kilómetros a través de Chile, proyecto que se transformará en la columna vertebral de esta carretera de datos para el futuro de los servicios de datos de calidad en el país", sostuvo Laska, quien agregó que lo anterior es fundamental para la optimización de la oferta de la compañía, que define como su gran foco en el próximo año.

La primera fase

Dado que WOM todavía no tiene presencia en todo el territorio nacional, aún no ha hecho un lanzamiento oficial de sus productos en internet fijo a nivel general. Pero en las comunas de la capital en las que ya está presente, la firma ha desplegado publicidad física de las modalidades de contrato de servicios hogar y las sucursales ofrecen cotizaciones a los clientes.

En este segmento tienen dos planes: el primero de 300 megas que parte en los $ 14.990; y el segundo de 600 megas, cuyo valor es de $ 18.990.

La estrategia apunta a replicar la fórmula usada en su expansión en el segmento móvil con políticas de precios que aumentaron los niveles la competencia en esa industria.

Estrategia de crecimiento

La compañía ligada al fondo Novator Partners aterrizó en Chile en 2015 con un plan de inversión de US$ 1.000 millones que en telefonía móvil les permitió alcanzar el 20% de la torta de abonados nacional en cinco años. De ese monto, sólo restarían US$ 100 millones previstos para 2021.

En el despegue y posicionamiento de Wom fue determinante su estrategia comunicacional marcada por campañas disruptivas que muchas veces incluyeron denuncias a conductas anticompetitivas de sus rivales.

Con miras al futuro, el máximo ejecutivo de la firma enfatiza que continuarán con ese diseño publicitario.

"Ser desafiantes es nuestra cultura. Queremos ser cercanos a las personas y desde el principio nuestra ambición fue ofrecer iguales oportunidades desde Arica a Punta Arenas. Dos sellos claros es que estamos disponibles para cualquiera y que ofrecemos calidad; sabemos que en el país no todos tienen cobertura móvil y en el futuro entrar en zonas rurales hará cambios de vida importantes", dijo.

Frente a la creciente demanda de los usuarios por mejores servicios de telecomunicaciones -tema que estuvo en el ojo del huracán durante la pandemia con un alto nivel de reclamos en la industria por mala calidad de servicio- Laska destacó que la operadora no frenó su expansión en este escenario. Por el contrario, invirtieron unos US$ 80 millones para instalar nuevas antenas que estarán terminadas en el primer trimestre, totalizando 5 mil en todo el país.

Y el ejecutivo recalca que esta política se verá reforzada en el fututo con la construcción de la Fibra Óptica Nacional, ya que al transformarse en la columna vertebral de su negocio permitirá no sólo incrementar las operaciones, sino que posibilitar una mayor calidad de servicio.

Apuesta por el concurso 5G

El 19 de noviembre la Subsecretaría de Telecomunicaciones abrirá las ofertas económicas de las empresas para adjudicarse las bandas disponibles del concurso 5G. Dentro de las propuestas, se estima que Wom -operador que cuenta con sólo 60 MHz en la frecuencia AWS- hará una fuerte apuesta por, al menos, la macrobanda de 700 MHz y de 3,5 GHz.

Si bien declinó adelantar el mix que buscan obtener y referirse a este proceso, el ejecutivo señaló que "no negaré que estoy feliz de que el concurso esté ocurriendo y que no se corriera el cronograma. En algún minuto hubo intenciones de competidores de posponerlos. Eso me irrita, porque se dijo que Chile no estaba preparado para 5G y, ¿cómo no vamos a estarlo?, si lo que se quiere es mejorar la calidad del servicio para las personas", apuntó Laska.