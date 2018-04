Andrés Navarro, presidente de Salfacorp: “No queremos incrementar el nivel de deuda, todo nuestro crecimiento será orgánico”

Infraestructura / Inmobiliaria

El empresario dijo que el sector no tiene expectativas de crecimiento demasiado altas. “No hay euforia”, dijo. Y agregó que en Perú, donde tuvieron una importante baja en sus ventas, comenzaron el año bien.

A pesar de observar señales de reactivación, el presidente de Salfacorp, Andrés Navarro, aseguró que las expectativas de crecimiento del sector no son desmedidas. “Lo que yo he leído -y los informes que hace la Cámara son bastante razonables-, es que no hay una cierta euforia”, dijo al ser consultado por si se las apuestas del sector estaban demasiado altas.

En carta a los accionistas de la constructora, el empresario indicó que a pesar de que la inversión pública y privada ha disminuido en Chile y Perú, la compañía ha logrado buenos resultados. La empresa cerró 2017 con utilidades por $ 24.724 millones, una leve baja frente a los $ 25.164 millones del cierre de 2016. En materia de ingresos, estos llegaron a $ 667.920 millones, una baja frente a los $ 696.857 millones de 2016.

En medio de ese contexto, Navarro reforzó tras presidir la junta de accionistas de la compañía de este martes, que si bien es temprano para decir si se ve una tendencia distinta en relación a años previos, “los índices que tenemos de este primer trimestre son alentadores”.

El empresario indicó que en el área inmobiliaria comenzaron el año lento en ventas, pero no tanto más que el año pasado, y que hay una cierta reactivación desde el punto de vista de la oferta. ¿De qué depende la reactivación que se está viendo? Según Navarro, en el caso de la minería, está vinculado al precio del cobre. “El cobre sobre US$ 3 la libra como hemos observado en más de un año ya, los proyectos en los cuales estamos nosotros involucrados se ven bastante sostenibles y bien, así que estamos relativamente optimistas”, dijo.

En tanto, a nivel inmobiliario y construcción, aseguró que “es difícil saber, pero hay una cuestión que es la constante”. “El anhelo de los jóvenes de algún día tener casa propia sigue igual o más que antes. Lo que sí es que ha cambiado la composición. Hoy día nosotros vendemos por ejemplo muchos departamentos de un dormitorio, que viven solos, y eso ha hecho que se multiplique un poco la demanda. Hay mucha gente que vive en departamentos pequeños”, explicó.

En cuanto a lo que se viene para la compañía, el empresario fue claro: “Nosotros estamos haciendo crecer los dos negocios que tenemos en Chile, por supuesto el negocio portuario que tenemos en toda Latinoamérica también, lo de Perú y lo de Colombia. Pero ante todo estamos confiando en el crecimiento orgánico, no vía adquisiciones. No queremos incrementar el nivel de deuda de la compañía y, en consecuencia, todo el crecimiento que se vea de Salfacorp es orgánico”.

Sobre el monto de inversión que tienen para los próximos años, el presidente de la compañía sostuvo que el sector inmobiliario requiere siempre de una “inversión bastante grande, más de UF 6 millones de antemano, es decir, alrededor de US$ 240 millones solamente ahí, así que dado que tenemos un tercio de la actividad en ese sector, la demanda de recursos de inversión sigue siendo importante”. La cifra, sin embargo, corresponden sólo a 2018 para los proyectos inmobiliarios de Aconcagua.

Por otro lado, al contrato que logró la compañía con la estadounidense Fluor Corporation por US$ 1.000 millones para la ampliación de la faena Spence de BHP. “Tenemos expectativas que en el curso del año aparezca otro contrato grande que tenemos competir”, dijo.

El factor Perú: "Hemos comenzado el año con una buena perspectiva"





Una de las complicaciones que ha tenido Salfacorp está en Perú, ya que el clima económico y político habría impactado el negocio de Ingeniería y Construcción de la empresa. Según reportó la compañía en la entrega de resultados de 2017, mientras los ingresos de Chile en esta área subieron $ 33.288 millones en 2017, en Perú bajaron $ 32.817 millones por la situación que enfrenta el país.

Consultado por eventuales medidas a considerar por este escenario, Navarro indicó que “hicimos una reducción de costos en Perú, pero estamos observando en ese país, por razones externas a nosotros, razones más bien de connotación política, que muchos de nuestros competidores están muy debilitados y en consecuencia (los inversionistas) están llegando a golpear nuestras puertas, cuestiones que en el pasado se nos hacían bastante más difíciles”.

Y agregó: “Tuvimos un mal año en Perú el año pasado. Fue un año muy difícil para todos y muy turbulento y nosotros hemos comenzado el año con una buena perspectiva”.

La compañía aprobó en su junta un nuevo directorio integrado por Joaquín Villarino, Francisca Castro, Mario Puentes, Andrés Navarro, Aníbal Montero, Alberto Etchegaray y Pablo Salinas.