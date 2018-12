Infraestructura / Inmobiliaria

Diferencias se desataron después de crisis por no pago a proveedores, lo que impactó en el ritmo de avance de la obra. Francesa ya tiene listo un reemplazante.

La decisión de la concesionaria del Hospital Félix Bulnes -cuyo directorio es controlado por el fondo francés Meridiam-, de buscar un reemplazo para Astaldi Construcción, a fin de realizar las obras que restan del proyecto está desatando una guerra.

Esto, porque según trascendió ayer, la italiana -representada por el abogado Rodrigo Díaz de Valdés, de Baker & Mckenzie- acudió contra la concesionaria en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago reclamando que no existe ningún incumplimiento c0ntractual por su parte que justifique un término anticipado del contrato.

Cercanos a la empresa alegan que las noticias que han tenido sobre este hecho se han dado por publicaciones de prensa y conversaciones con proveedores, y no existiría un reclamo formal.

Por contrapartida, cercanos a la concesionaria explican que hubo una carta hace poco más de 10 días, donde se pidió un plan de acción para la recta final de la obra y poder cumplir el plazo, lo que a ojos de Meridiam no habría sido satisfactorio.

La sociedad tiene cinco directores, tres de los cuales son del fondo y dos de la rama de concesiones de Astaldi, los que de todos modos no participan en este tipo de decisiones, dadas las restricciones por ser parte relacionada de la constructora.

Reclamo de sobrecostos

Pero los italianos no se quedaron en eso. Hace unos 10 días también hicieron llegar un reclamo formal por sobrecostos derivados de obras adicionales no contemplados en el contrato, modificaciones y atrasos en aprobaciones de las ingenierías y otros temas que generaron al menos US$ 40 millones que no están en el presupuesto, los que pide sean restituidos a la compañía.

Según ha trascendido, ese monto es justamente lo que se estima falta por inyectar además al hospital para dar término a la obra y ponerlo en marcha. Hasta antes de este juicio, expertos del área comentan que era posible que la francesa -que hoy tiene el 49% pero que una vez que esté la puesta en marcha definitiva puede optar hasta el 100% de la concesión- fuera hasta a Roma para hacerse parte de los acreedores y cobrar esos sobrecostos.

La última arista de esta disputa corresponde a la boleta de garantía. Meridiam las había cobrado los cerca de US$ 42 millones a mediados de octubre, para pagar los temas pendientes que tenía la constructora con sus proveedores y que habían provocado que bajara el ritmo de construcción, pasando de cerca de 2.000 trabajadores en un momento hasta unos 300 en su nivel más bajo.

Cercanos a la concesionaria han explicado que la medida se tomó dado que siempre se le pagó los recursos a la constructora italiana, pero ésta no habría traspasado los recursos a los contratistas. Hoy hay una parte de la deuda con terceros que aún no es cancelada, por lo que para hoy estaban planificando manifestaciones en el recinto.

Para la italiana, las deudas previas al 28 de septiembre estaban dentro del plan de reorganización que se impulsó en Roma -que le otorga protección financiera- y que luego se validó en el país, el que busca establecer un plan de pago para todas ellas, por lo que no correspondía utilizar la boleta de garantía para ello.

Por eso, en el arbitraje también se está solicitando que se reintegren esos montos, dado que ellos respaldan el fiel cumplimiento de la obra acorde a algunos hitos de avance, los que a juicio de la italiana se han ido logrando y se demuestran en que ya está a 98% de avance.