AVO I realiza campaña para preservar y trasplantar árboles en el sector de Avenida Kennedy

Infraestructura / Inmobiliaria

Se debe implementar para permitir la construcción de una de las rampas de acceso que tendrá la vía expresa que recorrerá de manera subterránea el Parque Vespucio.

El Proyecto Américo Vespucio Oriente I (AVO I) iniciará durante este fin de semana la segunda etapa de la denominada Campaña de Árboles, iniciativa que busca preservar la mayor cantidad de especies arbóreas ubicadas en el Parque Vespucio y áreas a intervenir, y que presentan las condiciones adecuadas para su conservación.

En esta segunda etapa, la Campaña de Árboles, se realizará en la caletera norte de Avda. Kennedy, en el tramo comprendido entre las calles Pío XI y Pedro Canisio, trabajos que se deben implementar para permitir la construcción de una de las rampas de acceso que tendrá la vía expresa que recorrerá de manera subterránea el Parque Vespucio.

Los trabajos preliminares comenzarán el día de hoy con tareas que implican la aislación de la zona y medidas previas para el cuidado de los árboles. El sábado 14 de julio, en tanto, se procederá a los trabajos de movimiento de los árboles, lo que generará un corte de una de las pistas laterales de la caletera norte de Avda. Kennedy, con el objetivo de instalar el equipamiento necesario y facilitar el acceso de camiones.

Los trabajos fueron definidos justamente aprovechando que durante este fin de semana largo el tránsito de vehículos es menor en el área y, por lo tanto, se generará un menor impacto.

En concreto, durante esta segunda etapa, a desarrollar en la caletera norte de Avda. Kennedy, entre las calles Pío XI y Pedro Canisio, se prevé que un 39% de los 18 árboles existentes en la zona a intervenir se trasladarán de ubicación, mientras que el restante 61% se repondrá con nuevas especies, según las definiciones del Proyecto de Paisajismo consensuado entre el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Vitacura.

Las especies a conservar se trasladarán a áreas verdes definidas por el propio municipio de Vitacura, trabajos que desarrollará la empresa especialista SERCOTAL.

Para restituir los ejemplares que no se conserven porque se encuentran en mal estado, no presentan las condiciones adecuadas para su mantención o no son factibles de trasplantar (raíces entrelazadas, cortes radicales de ramas, estructuras torcidas, infectados, en mal estado fitosanitario o con deformaciones estructurales), está planificado, según el Proyecto de Paisajismo, la plantación adicional, en lugares definidos por la Municipalidad de Vitacura, de árboles de características similares, tanto en altura como en diámetro, con el objetivo de compensar de manera equivalente la biomasa.