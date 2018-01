Bernardo Matte: “El gobierno de Piñera tiene como principal desafío reactivar la economía”

Infraestructura / Inmobiliaria

Empresario participó ayer en San Antonio en la inauguración de Puerto Central y reconoció interés por crecer en esta área.

Con una mirada optimista, el empresario Bernardo Matte, se dio el tiempo ayer de hablar de política y economía, tras la inauguración de Puerto Central (PCE) en San Antonio, iniciativa del grupo Matte.

Al ser consultado por sus expectativas de cómo acompañará la economía a este puerto en los próximos años, Matte señaló: “Tenemos toda la esperanza de que la economía vaya mejorando. Para un puerto, la carga va en directa relación con la economía, así que para nosotros son muy buenas noticias que mejore el Producto Interno, aumenta las exportaciones, aumenta las importaciones”.

Fue ahí que entró a la arena política. Frente a los principales desafíos de la nueva administración, admitió que “el gobierno de Sebastián Piñera tiene como principal desafío el reactivar la economía y continuar con la obra”. Esto, explicó, porque es de los que creen que las cosas no parten y terminan en cada administración, sino que “los gobiernos tienen que continuar con la obra del gobierno anterior y así sucesivamente”.

Y agregó: “Por lo menos los mensajes que hemos visto de parte del presidente Piñera va en ese camino, así que estoy muy optimista y tranquilo”.

Ya en lo sectorial, considerando que hay infraestructura portuaria por los próximos 15 años, según Matte, ahora hay que concentrarse “en la parte tierra”.

Por ejemplo, dijo, un desafío está en mejorar la logística de ferrocarriles para evitar tanta congestión. “A Chile le falta. Ha hecho una gran inversión en puertos, también ha hecho una inversión en infraestructura, pero falta. Eso es lo que el país se tiene que concentrar. Hay que pensar como país todos juntos en los próximos 20 años”, recalcó.

Admitió que al grupo Matte le interesa seguir creciendo en materia de puertos, agregando que están mirando el norte. “La zona central es difícil y hay suficiente infraestructura portuaria por un buen tiempo. Pero por supuesto que siempre hay posibilidades, en el norte, y en otros países también. Primero las cosas hay que ir haciéndolas de a uno”, indicó.

¿Está en los planes asociarse con otro actor en este puerto? “Es un tema que habrá que ir viendo en el futuro. Estábamos concentrados en construirlo primero. Así que ahora podremos pensar en otras cosas. No descarto, pero no hay nada tampoco en concreto”, dijo.

Otro tema fue el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por el caso de colusión entre las empresas CMPC y SCA: “Lo recibimos con tranquilidad. No es algo que nos cause mayor alegría, sino más bien vergüenza”. Matte comentó que se reconoció la falta y se impulsó una indemnización con los consumidores que no se había hecho antes en Chile.