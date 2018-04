Besalco pide buscar formas para hacer más atractiva concesión de Camino de La Fruta

Infraestructura / Inmobiliaria

El presidente de la firma, Víctor Bezanilla, dijo que había que bajar la inversión o subir las tarifas para esa carretera. Además, puso en duda su continuidad en Colombia debido a la dificultad de obtener permisos y aprobaciones.

Con una inversión de US$ 280 millones para este año, Besalco mira con optimismo lo que viene en el sector contrucción y las primeras señales que ha dado el gobierno en materia de concesiones.

“Hasta el momento no se ha visto nada especial que afirme lo que han hablado, pero las intenciones son muy positivas: echar a andar el sector de infraestructura fuerte, dándole énfasis al sector concesiones. Ojalá así sea y esperamos que al gobierno le vaya muy bien y especialmente al Ministerio de Obras Públicas”, explicó el presidente de la firma, Víctor Bezanilla, tras encabezar la junta de accionistas de la compañía.

Una de las iniciativas que es observada por Besalco y que sufrió recientemente una postergación al atrasar hasta julio la recepción de ofertas es el Camino de La Fruta. Al ser consultados por su interés en este proyecto, el ejecutivo aseguró que lo miran con atención y que esperan presentarse nuevamente al concurso, recordando que en un primer intento de licitación ellos se habían adjudicado el concurso, pero luego debieron dar de baja el contrato por sobrecostos.

De todos modos, Bezanilla señaló que “con la fecha actual que tiene el Camino de La Fruta no nos alcanzamos a presentar (…) Si es que la corrieran y además modificaran algunas condiciones de las propuestas, que la hicieran rentable, me gustaría mucho podernos presentar, asociados con otras empresas, es un proyecto grande”.

“Hay que bajar de inversión o subir la tarifa o el subsidio” para que sea atractiva la ruta que unirá San Antonio con la Ruta 5 a la altura de Pelequén. Agregó que “las condiciones actuales no lo hacen rentable y lo demuestra el hecho que no se haya presentado nadie”. Según el ejecutivo, hay una idea clara: “Hay que hacerlo rentable para que haya interesados. Ahora, si la hacen rentable y corren la fecha, nosotros estaríamos interesados”.

¿Salida de Colombia?

En cuanto al desempeño que han tenido en Perú y Colombia, el presidente de la compañía indicó que en el primer país han sido muy exitosos y que están contentos, lo que es diametralmente opuesto a lo que están viviendo en el país cafetero.

“En Colombia no ha sido así. Nos ha costado partir. Tenemos una actividad muy aletargada y la verdad que si no somos capaces de darle un impulso a Colombia, no vamos a seguir”, sentenció. Luego de alcanzar tres años de actividad en ese país, el ejecutivo enfatizó que “si vamos a seguir a la velocidad que vamos hoy, la verdad no nos interesa”.

Según explicó, el mercado colombiano es “estupendo” y comercialmente anda bien, pero el problema llega a la hora de conseguir permisos, las aprobaciones o los créditos.

Y aunque desde la empresa reconocen que han estado “merodeando” otros mercados como el de Paraguay y Uruguay, el presidente de la firma descarta incursionar en otros países de Sudamérica por ahora.

Sobre necesidades de capital, la firma no descarta realizar una colocación de deuda en el mercado con el fin de tener recursos para concesiones, en el caso de ganar una concesión relevante. “Es una idea, no es nada concreto, pero no lo descartamos”, explicaron.