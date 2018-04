Besalco pide hacer rentable Camino de La Fruta

Infraestructura / Inmobiliaria

La firma además puso en duda su continuidad en Colombia.

Con una inversión de US$ 280 millones para este año, Besalco mira con optimismo lo que viene en el sector construcción y las primeras señales que ha dado el gobierno en materia de concesiones.

Una de las iniciativas que mira Besalco y que sufrió el atraso hasta julio de la recepción de ofertas es el Camino de La Fruta.

El presidente de la firma, Víctor Bezanilla, señaló que “con la fecha actual que tiene el Camino de La Fruta no nos alcanzamos a presentar (…) Si es que la corrieran y además modificaran algunas condiciones de las propuestas, que la hicieran rentable, me gustaría mucho podernos presentar”.

Agregó que “las condiciones actuales no lo hacen rentable y lo demuestra el hecho que no se haya presentado nadie”.

Según el ejecutivo para darle atractivo, habría que intentar bajar el monto de inversión, subir la tarifa asociada o dar un subsidio mayor.

En cuanto al desempeño que han tenido en Perú y Colombia, el presidente de la compañía indicó que en el primer país han sido muy exitosos, pero en Colombia no ha sido así. “Tenemos una actividad muy aletargada y la verdad que si no somos capaces de darle un impulso a Colombia, no vamos a seguir”, sentenció.

Según explicó, el mercado colombiano es “estupendo” y comercialmente anda bien, pero el problema llega al conseguir permisos, aprobaciones o créditos.