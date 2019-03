Conflicto en Valparaíso golpeó resultados de TPS: cerró 2018 con cifras en rojo

Infraestructura / Inmobiliaria

Concesionaria perdió US$ 2,3 millones y sus ingresos cayeron en 13%, a US$ 80,6 millones.

Un fuerte retroceso sufrieron los resultados de Terminal Pacífico Sur (TPS), sociedad concesionaria del Puerto de Valparaíso controlada por el grupo Von Appen durante el año pasado. En ese ejercicio, registró pérdidas por US$ 2,3 millones, las que contrastan con las utilidades por US$ 8,5 millones que anotó en 2017.

En este balance, el operador del Terminal 1 de ese recinto portuario informó que sus ingresos cayeron 13%, desde US$ 93,6 millones a US$ 80,6 millones en diciembre pasado. El Ebitda de la empresa bajó desde US$ 26,6 millones a US$ 16,4 millones entre los mismos años.

TPS atribuyó un impacto significativo en este retroceso a los bloqueos sufridos en el escenario de conflictos entre los sindicatos de trabajadores eventuales y la administración de la firma en los últimos meses del año pasado.

La sociedad consignó este efecto en su explicación del comportamiento de su patrimonio y activos al cierre del año pasado. “La menor rentabilidad del patrimonio y del activo se debe principalmente a efecto del bloqueo del puerto y por la menor actividad del periodo”, detalló la firma en su análisis razonado.

Explicó que el nivel de sus operaciones disminuyó en los últimos meses del año pasado por una trayectoria a la baja en el volumen de servicios navieros, a los que “se sumó el bloqueo ilegal en noviembre y diciembre”.

Este cuadro incidió en una disminución de “los cobros a los clientes, produciendo una baja en activos impuesto corrientes, que además se enfrenta al aumento de pasivos corrientes en el periodo, principalmente en otros pasivos financieros corrientes (giro línea de crédito)”.

Agregó que el conflicto con las organizaciones de trabajadores portuarios y la disminución general del movimiento en los últimos meses de 2018 también afectaron la rentabilidad y determinó una evolución negativa de la utilidad por acción en ese período.

El giro de TPS es la provisión de servicios de transferencia, operación del muelle y almacenamiento a los buques en los sitios 1 al 5 de Valparaíso. Para optimizar estas funciones, la concesionaria adquirió dos grúas gantry el año pasado, el principal ítem que generó un flujo negativo por US$ 15,1 millones.