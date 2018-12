Corte de Apelaciones rechaza recurso que solicitaba la paralización de obras en Santuario Dunar de Concón

Infraestructura / Inmobiliaria

La acción pretendía detener la construcción de dos torres de 20 pisos que la Constructora Vimac levantará en el campo dunar, ubicado entre las comunas de Viña del Mar y Concón.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un recurso de protección que interpuso la Fundación Yarur Bascuñán y de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar a fines de noviembre.

Este pretendía paralizar las obras de dos torres de 20 pisos (Alto Santorini I y II) que actualmente están construyendo Inmobiliaria Vimac en Reñaca Norte, aledañas al Santuario Dunar de Concón.

Gabriel Muñoz, abogado patrocinante de la causa, señaló que "es inentendible, en los hechos y en el derecho que la Corte de Apelaciones de Valparaíso no detenga el daño y destrucción al campo dunar; es gravísimo porque están condenando un patrimonio natural único en su tipo al no acoger la Orden de No Innovar y paralizar la construcción de dos enormes torres de departamentos que, como hemos demostrado, se están levantando dentro del área protegida o escasos centímetros de ella, lo que constituye una arbitrariedad e ilegalidad desde todo punto de vista."

Muñoz explicó que pese a la decisión de la Corte de Apelaciones, no bajarán los brazos: "estamos frente a una pérdida geológica irreversible y a la destrucción de un ecosistema frágil y complejo, así que no vamos a cesar en nuestra acción legal, a través de todos los instrumentos previstos en nuestro sistema jurídico, por proteger en forma definitiva este santuario natural."