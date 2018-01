Entidad binacional Túnel Agua Negra se reunirá a fin de mes

Infraestructura / Inmobiliaria

En la cita se definirán las empresas que precalificarán para construir el proyecto fronterizo.

Un nuevo paso está ad portas de dar el proyecto del Túnel Internacional Agua Negra, que conectará la Región de Coquimbo con la provincia de San Juan, en Argentina, a través de la Cordillera de Los Andes.

El próximo 29 y 30 enero se realizará la última reunión de la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan) para definir la precalificación de la iniciativa. De esta forma, en febrero se tendría la lista de empresas precalificadas para la construcción.

Esto se da luego que en octubre del año pasado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobara el préstamo para Argentina de US$ 130 millones y para Chile de US$ 150 millones, aunque los créditos son ampliables a un total de US$ 1.500 millones.

Con estos préstamos se dará apoyo a las unidades técnicas nacionales y regionales que están a cargo del proyecto y se financiará la construcción de los primeros segmentos del túnel, incluyendo la obra civil, creación de carreteras de acceso temporal y excavación de portales en ambos países.

La obra, según destacó el BID en ese momento, incrementará “el acceso de la región a los mercados internacionales a través del corredor bioceánico que conectará el Atlántico con el Pacífico por la ruta Coquimbo (Chile)-San Juan (Argentina)-Porto Alegre (Brasil)”.

Según trascendió, se está terminando la etapa de precalificación, a pesar que esta ha involucrado un proceso más largo de lo esperado. Sin embargo, en el gobierno consideran que es tiempo bien invertido para estar seguros que las empresas que postularon y que vayan a quedar cumplan con todas las características esperables.

Entre las firmas que podrían resultar precalificados hay de origen chino, argentinos, españoles, italianas y chilenas.

Por ejemplo, está en carrera el Consorcio CRS, integado por la gigante China Railway Tunnel Group, Benitto Roggio e hijos, e Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers, entre otras como el de OHL, Condotte y Rovella.

El proyecto considera dos túneles de 13,9 km cada uno, donde el 72% está en sector argentino. En el lado nacional, la boca está a 3.600 metros de altura.

Se prevé que el nuevo paso absorba el 10% del tráfico del paso de Cristo Redentor, que hoy es el principal nodo de conexión entre ambos países.