Ex autoridad del MOP acusa a AVO de oportunismo por críticas a Nudo Kennedy

Infraestructura / Inmobiliaria

“Acusa al Estado de trabajar en forma mediocre, pero se tiene un equipo de profesionales de primera línea”, dijo María Angélica Campino.

“Sacyr no puede desdecirse y venir hoy día a exigir mayores costos al MOP, cuando ellos conocían perfectamente el proyecto y no solamente lo conocían, lo construyeron”.

María Angélica Campino es abogada y entre 2011 y 2012, trabajó como funcionaria del Ministerio de Obras Públicas, fue la jefa del proyecto Santiago Centro Oriente (SCO), que incluyó el nudo de Av. Kennedy con Vespucio.

Esa es la obra que la concesionaria que desarrolla la Autopista Vespucio Oriente cuestionó. Según la empresa, en la que participan OHL y Sacyr, dos túneles de conexión entre las Av. Kennedy y Vespucio fueron desarrollados con especificaciones que no permiten la construcción de la autopista AVO por debajo del nudo.

“Fui jefa del proyecto en el ministerio y me tocó conciliar los dos proyectos, porque Américo Vespucio Oriente en ese entonces era un proyecto en pañales, diseño conceptual. Como ministerio teníamos que ser responsables de coordinar ambos proyectos para poderlos llevar a cabo. El gran problema, desde el punto de vista estructural y financiero, fue siempre el nudo Vespucio-Kennedy, porque nosotros teníamos que construir el proyecto sin parar los tráficos”, recuerda María Angélica Campino.

Y añade: “Lo más insólito de este tema es que Sacyr, que es socio de AVO, fue la constructora del proyecto Santiago Centro Oriente (SCO) que hizo Costanera Norte. Entonces, cuando se construyó SCO, que también las obras fueron licitadas en el año 2013 y antes de que se licitara AVO, Sacyr ya conocía todos los proyectos. Si tú ves hoy día y preguntas en el ministerio por los planos de la obra construida, son prácticamente idénticos a lo que se entregó de proyecto a Sacyr”.

La experta recuerda que la concesionaria de Américo Vespucio Oriente dice que los pilotes de ciertos túneles de SCO quedaron cortos. “Eso es absolutamente inefectivo, porque lo que nosotros hicimos ahí fue darle estructura a ese pequeño túnel y que Vespucio no se nos cayera encima, pero están los espacios y es lo que dicen los planos, para que con la ingeniería que tiene que hacer Vespucio Oriente se hagan pilotes intermedios largos”, señaló.

“Esto para mí es oportunismo. Nada más. Porque si tú me dices que Vespucio Oriente se lo adjudicó cualquier persona distinta de Sacyr, podría llegar a entender que no saben porque les falta información, pero que Sacyr hoy día alegue mayores costos es algo que simplemente no corresponde. Y además, acusa al Estado de trabajar en forma mediocre y el Estado tiene un equipo de profesionales de primera línea”, señaló la abogada.

¿Reconstruir túneles?

El 12 de junio fue el día que se encendió la polémica.

La concesionaria que desarrolla la autopista AVO acusó incompatibilidad con dos túneles de conexión entre Vespucio y Kennedy, dada la instalación de "pilotes más cortos de lo requerido".

Para la concesionaria, las estructuras debiesen haber sido más largas, ya que serían utilizadas para la construcción del túnel que pasaría por debajo del nudo Kennedy-Vespucio.

Este los llevó a solicitar al MOP -vía Panel de Concesiones-una compensación de

$ 8.570 millones, "por la ejecución de obras no previstas en el contrato".

La solicitud apunta a que se deben demoler y construir dos túneles con pilotes más largos. Además, señalaron que esto les significaría un retraso de 3 a 4 meses en el desarrollo de AVO.

El MOP descarta incompatibilidad, pero han dicho que analizarán la solicitud de dinero.