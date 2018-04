Fontaine insiste: "El sistema de flujo libre es una solución que ayuda, pero no es la solución definitiva"

Infraestructura / Inmobiliaria

Además, el ministro dijo que se sorprendió con los dichos del presidente de Copsa, Leonardo Daneri, quien aseguró que si hay un free flow sin medidas adicionales se tendrá un nuevo Transantiago.

Mientras el Ministerio de Obras Públicas (MOP) está a la espera de la entrega por parte de las concesionarias de sus planes para la introducción de sistemas de telepeaje de flujo libre en los principales accesos a Santiago, continúa la controversia por la mejores opciones que permitan evitar los atochamientos producidos en las carreteras el último fin de semana largo.

Hoy el titular de la cartera, Juan Andrés Fontaine, reiteró que su rol es defender los intereses de los usuarios de esas autopistas.

"Nosotros tenemos la percepción de que las autopistas en torno a Santiago no están operando con la calidad de servicio adecuada y esa es una obligación de las concesionarias", señaló.

El economista aseguró que el problema del fin de semana largo, particularmente en la ruta 68, va mucho más allá de la situación de los peajes.

"Es una manifestación del hecho de que en Chile no hemos invertido suficiente en infraestructura, y que mientras tanto el tráfico ha crecido fuertemente", indicó, agregando que si bien es una buena noticia el crecimiento del tráfico, hay que acometer las inversiones necesarias para atender esa mayor demanda y "en eso como país nos hemos retrasado".

"Cuando nos quejábamos de la baja de la inversión sistemática durante los últimos cuatro años del gobierno anterior, en parte lo que vemos ahora en las autopistas en cuanto a los atascos que se producen, es un reflejo de eso. Por eso el sistema de flujo libre, los sistemas sin barrera, es una solución que ayuda a un flujo más cómodo para los usuarios de las autopistas, pero no es la solución definitiva que sin lugar a dudas pasa por más inversión", enfatizó.

El economista también respondió los cuestionamientos del presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Leonardo Daneri, quien señaló que si hay un free flow sin medidas adicionales se tendrá un nuevo Transantiago.

"Las declaraciones del presidente de Copsa me sorprendieron. Él hace una comparación con el Transantiago que me pareció perturbadora. El Transantiago ha significado altas molestias para los santiaguinos y un alto costo fiscal a través de subsidios y lo que estamos proponiendo nosotros, en el caso de un sistema de flujo libre, es precisamente en reducir las incomodidades que hoy producen las colas en los peajes y sin ningún subsidio fiscal, de manera que es una comparación que me parece absolutamente inadecuada", se defendió.

Eso sí, indicó que, sin perjuicio de eso, "estamos conscientes que un sistema sin barreras puede crear más evasión y eso es un tema que tenemos que abocarnos. Nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de combatir esa evasión".

Críticas a AVO I: "Muchos son planteamientos atendibles"

Durante la mañana, Fontaine se reunió con representantes de la empresa Sacyr donde se abordó el proyecto Américo Vespucio Oriente I (AVO I).

Sobre el avance de las conversaciones con los municipios que se oponen a la iniciativa, el ministro explicó que "estamos estudiando los planteamientos que ellos hicieron, muchos de los cuales son planteamientos atendibles, estamos viendo la forma de cómo poder acomodar esas objeciones dentro del proyecto aprobado".

Si bien no confirmó ni descartó que Sacyr esté abierta a realizar modificaciones frente a lo que piden los municipios, enfatizó que "nosotros estamos en conversaciones con los municipios, en conversaciones con el Ministerio de Transportes, para efectos de atender esas observaciones".