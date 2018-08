Gobierno anuncia alzas de hasta 50% en subsidios a sectores medios

Infraestructura / Inmobiliaria

Cambios también implicará aumentos en el mínimo de ahorro requerido para los tres tramos de ese sector que será beneficiado.

Desde Iquique

Con un llamado a concretar el aumento de subsidios a sectores medios anunciado por el Gobierno semanas atrás, en el marco del Plan Zona Norte, inauguró la Reunión Nacional de Vivienda (Renav), el recién asumido presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricio Donoso.

Y a tono con su solicitud, se pronunció el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, quien dio a conocer más detalles del programa de subsidios que impulsará el Gobierno para esa macrozona.

Específicamente, aumentarán los montos un promedio de 60% tanto para subsidios sociales sin deuda y para arriendo, y en un 40% la subvención para sectores medios. “No solamente vamos a aumentar la cantidad, sino que también los montos que se les van a dar a cada una de las familias”, dijo el ministro.

“Esto evidentemente viene asociado con un convenio con Bienes Nacionales para poder permitir los traspasos de suelos necesarios para iniciar la construcción de viviendas en forma rápida y se va a notar”, añadió Monckeberg.

Un salto importante se dará en los subsidios a sectores medios, donde se acrecentará el valor tope para aplicar subsidios a viviendas en regiones extremas, de 2.200 UF a 2.600 UF. Y el mínimo de ahorro subirá de 10 UF a 15 UF.

“Hemos hecho un esfuerzo importante para aumentar los subsidios a los sectores medios en todo el país (…). Y se van a producir cambios importantes, que va de la mano con el ahorro, porque todas las familias quieren ahorrar más si el Estado las ayuda más”, agregó el secretario de Estado.

En el primer tramo se pasará de 500 a 600 UF de subsidios y se pedirá un ahorro de 40 UF (anterior era de 30 UF). En el segundo tramo, que incluye viviendas hasta 1.440 UF, el subsidio aumentará de 200 a 325 UF y el ahorro de 40 a 70 UF, mientras que en el tercer tramo, de viviendas hasta 2.200 UF, el monto aumentará el doble hasta las 250 UF, y el ahorro aumentará en torno a 40 UF más de las 80 UF que se piden actualmente. “Con esto no queremos aumentar el monto de los subsidios porque sí, sino que hemos detectado en los sectores medios que las familias no pueden utilizarlo, sobretodo en los tramos altos, porque el crédito hipotecario que va asociado necesariamente al ahorro más el subsidio no da. Y no solamente porque no tengan renta, sino porque no logran juntar el 20% del pie”, concluyó el ministro.

La Renav tiene 27 años de trayectoria, y en esta ocasión fue elegida la ciudad de Iquique para el evento al que asistieron más de 140 empresarios de en torno a políticas habitacionales público- privadas.