INTERACTIVO | Infraestructura al debe en Chile: déficit se estima en US$ 175.000 millones

Según la Cámara de la Construcción, el acento debe estar puesto en inversión en vialidad urbana, donde se requiriría gastar alrededor de US$ 60 mil millones.

Chile se encuentra con alto déficit de infraestructura. Así lo reveló el último informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD), elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Según el gremio, son US$ 174.505 millones los que se necesita invertir en los próximos diez años para revertir la situación, cifra que implica un incremento de US$ 23 mil millones respecto del análisis anterior, realizado en 2016.

El estudio analiza las necesidades de inversión en trece sectores, agrupados en tres ejes estratégicos: infraestructura basal (recursos hídricos, energía y telecomunicaciones), infraestructura de apoyo logístico (vialidad urbana e interurbana, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y logística) e infraestructura de uso social (espacios públicos, hospitales, cárceles y educación).

Para este período, el informe cuantifica un muy claro predominio de los requerimientos de inversión en vialidad urbana, con US$ 60.776 millones, lo que representa un 35% del déficit total.

En este sector destaca el bajo avance que ha tenido los últimos dos años -con apenas US$ 2.283 millones de los US$ 54.020 estimados en la versión anterior-, mientras se hace urgente aumentar el número y eficiencia de carreteras, sobre todo porque a 2025 se estima que se duplique el parque automotriz en Santiago.

En la lista de sectores que necesitan mayor inversión, le siguen telecomunicaciones (US$ 24.838 millones), vialidad interurbana (US$ 20.343 millones) y recursos hídricos (US$ 18.254 millones).

Además, es la primera vez que se incorpora un capítulo sobre resiliencia, donde se analizan aspectos tanto para prevenir desastres naturales como para mitigar su impacto.

El informe reveló que entre 2007 y 2016, se invirtieron $ 951 millones en desastres en distintas localidades del país. El Banco Mundial estima que con una inversión de US$ 2.400 millones, Chile lograría reducir el número de personas potencialmente afectadas por desastres naturales, así como la mejora de condiciones para que la gente pueda volver a sus actividades habituales en un breve plazo.

Sectores de uso social

Son cuatro los sectores que engloban el área social. De ellos, solo espacios públicos –relacionado a áreas verdes- disminuyó el requerimiento de inversión, pasando de US$ 859 millones a US$ 640 millones para el nuevo decenio.

Por su parte, Salud fue el que mostró el avance más alto (18,3%), donde destaca la necesidad de aumentar el número de camas cada 1.000 habitantes, ya que al día de hoy, Chile cuenta con 2,2 camas por cada mil habitantes, mientras el promedio OCDE es de 4,9.

Bajo los dos dígitos se encuentra cárceles y educación, con estado de avance de 8,4% y 3%, respectivamente.

En educación, el informe señala que para alcanzar el estándar requerido, se estima que faltan 9 millones de m2, sobre todo en aulas y espacios complementarios (bibliotecas, gimnasio, entre otros). La inversión estimada es de US$ 15.693 millones.

El avance a nivel global respecto de los requerimientos identificados, a la fecha alcanza US$ 12.252 millones de los US$ 151.417 millones estimados en el informe anterior.

Y pese a que en la Cuenta Pública el Presidente Sebastián Piñera anunció US$ 20.000 millones en materia de inversión, la cifra está lejos de ser suficiente para superar el déficit consignado por la CChC.

El gerente de Estudios del gremio, Javier Hurtado, apuntó al rol clave que tiene el gobierno para impulsar la participación del sector privado. “Del total de la inversión requerida para el período, casi un tercio debe ser provisto por el sector privado y otro tercio mediante un trabajo colaborativo entre el sector público y el privado. Sin esta alianza mucha de la infraestructura que las personas necesitan simplemente no se podría hacer”, enfatizó.

El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, agregó que “son más de US$ 20 millones los que se han invertido por la vía de concesiones en más de 80 proyectos distintos y de esa manera hemos podido atender necesidades sin descansar, tanto en los recursos presupuestarios del Fisco que tienen también otros usos muy prioritarios.”

Por su parte, quien fue subsecretario de Obras Públicas en el gobierno de Bachelet, Sergio Galilea, hizo hincapié en la necesidad de aumentar la meta propuesta.

“MOP debiera estimar subir a US$ 22 mil millones su esfuerzo inversionista los próximos 4 años, pasando a US$ 2.500 millones la inversión confesional, pero ello requiere mayor fortaleza de la Dirección General de Concesiones”, sentenció.

El alza que se vio entre la estimación de 2016 y la actual, Hurtado la atribuye a una meticulosidad mayor. “Las primeras estimaciones, años atrás, eran muy globales, después fuimos afinando la puntería y hoy analizamos todas las capitales regionales, una por una a nivel de manzana”, concluyó.