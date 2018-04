Jorge Sharp: “El inversionista debe entender que realizar un proyecto hoy es mucho más complejo”

Infraestructura / Inmobiliaria

Ante las diferencias con el sector inmobiliario, dice que es un fenómeno que no solo ocurre en su comuna, sino que en todo el país.

Revertir el déficit financiero de la Municipalidad de Valparaíso y reactivar las inversiones en obras públicas han sido algunos de los desafíos que ha enfrentado Jorge Sharp a más de un año a la cabeza de esa comuna.

Su gestión se ha propuesto reactivar la recalada de cruceros a la ciudad puerto, e impulsar una serie de modificaciones al plan regulador, que no afecte la categoría de “anfiteatro natural” de Valparaíso.

Este camino no ha estado exento de roces con el sector privado, en medio de casos como Mall Barón y otros proyectos que han puesto a prueba los límites de la normativa.

- ¿Cuál está siendo la estrategia para recuperar las recaladas de cruceros?

- Para nosotros es importante recuperar los cruceros y convertir a Valparaíso en el puerto líder en el Pacífico Sur. Hay una definición que tomó la industria de hacer un giro estratégico en sus operaciones desde el Caribe hacia el Pacífico Sur, que implicará un aumento en la cantidad de recaladas en todos esos puertos, y Valparaíso debiera jugar un rol relevante.

- ¿Cuándo esperan recuperar los niveles de recaladas?

- Es probable que para la temporada 2020 podamos lograr un aumento significativo. La de 2019 va a ser una temporada con más cruceros, pero tengo mis dudas de si vamos a alcanzar a tener los niveles de antes, porque muchos operadores tienen contratos con otros puertos para 2018 y 2019. Para 2020 y 2021 existen grandes posibilidades.

- ¿Ve posibilidad de realizar un proyecto para cruceros en Barón?

- Valparaíso nació del mar y su futuro debe seguir vinculado al mar, lo que significa ser capaces de combinar en ese sector distintos usos, tanto portuario -como puede ser el denominado T3, que proyecta la capacidad portuaria de Valparaíso- junto con otros usos. También proponemos construir un gran centro de convenciones que convierta a Valparaíso en una ciudad líder en la región de este tipo de eventos.

- ¿Qué precedente marca la no realización de Mall Barón?

- El fallo de la Corte Suprema no tiene dobles interpretaciones. Quien quiera verlo con una veta ideológica, o un fallo de carácter político, me parece que está equivocado. El Mall Barón es parte del pasado, hay que empezar a hablar del futuro, y a eso estamos abocados.

- ¿Cuál es el perfil que busca Valparaíso del inversionista?

- Para nosotros es fundamental que el inversionista cumpla con lo que en cualquier ciudad del mundo debe cumplir: la ley. Es decir, las normas nacionales y locales en materia de construcción y urbanismo. El inversor debe estar dispuesto a escuchar y hacer dialogar sus proyectos con la comunidad. No queremos que el inversionista renuncie a la ganancia, pero sí que esté dispuesto a tener una mirada distinta de cómo se interviene determinados territorios. El inversionista debe entender que realizar un proyecto hoy es mucho más complejo, Valparaíso y Chile en general cambió, y las comunidades están empoderadas y buscan ser consideradas.

- Usted mantiene un conflicto con el proyecto Parque Pümpin del empresario Nicolás Ibáñez...

- Más allá de este proyecto en específico, es el perfil de inversionista que a ninguna ciudad de Chile le gustaría tener. No es algo que tenga que ver solo con Valparaíso, sino que con una regla en general que debe cumplirse: un inversionista debe respetar el ordenamiento jurídico, la ley y debe tener la disposición de adecuar sus proyectos a eso.

Es que es muy difícil dialogar con inversionistas cuando frente a determinadas acciones que uno ha realizado, la reacción es a través de querellas criminales, donde la posibilidad de diálogo, es sumamente compleja. En vez de un llamado al diálogo, es un llamado al conflicto permanente.

- ¿A qué atribuye que existan proyectos detenidos por más de US$ 1.000 millones por conflictos entre privados y municipios?

- Creo que este es un fenómeno que se está produciendo en todo Chile, no en una ciudad en particular. Eso habla de costumbres que tiene hoy día el modelo económico en materia de crecimiento, y creo que si no hay un cambio va a seguir pasando, no es un fenómeno aislado. Poco a poco se va a ir construyendo en la regla general y no se trata de actualizar la ley, sino de construir un nuevo pacto social en el territorio. El inversionista no puede construir a pesar de la comunicad, y la comunidad requiere también del aporte del actor privado.

- ¿Cómo ve que se haya elegido San Antonio para construir el Puerto de Gran Escala?

- El anuncio del Puerto de Gran Escala habla de una falta de planificación en materia portuaria y falta de un debate serio, racional y responsable sobre el futuro del país en estos temas. Tenemos la necesidad de poner por delante los intereses del Estado. Por ejemplo, Valparaíso podría albergar en el sector de Barón y Yolanda un puerto que logre incorporar cuatro frentes de atraque. Podría, de esa forma, dividirse la carga que quiere concentrarse solamente en San Antonio con ocho frentes de atraque. Hay que pensar la planificación portuaria de otra forma.

- ¿Cómo responden a las críticas de privados que dicen se está deteniendo el desarrollo de Valparaíso?

- No creemos que Valparaíso tenga que quedar tal cual. Creemos hay varias cosas que tienen que seguir potenciándose: la vocación turística, los cruceros, revitalizar el plan de Valparaíso para que se generen condiciones para la inversión. Valparaíso se encuentra en una transición, actualizando democráticamente sus reglas de los años ‘80, y no sirven para el Valparaíso del siglo 21. Yo invitaría a los empresarios a tener menos prejuicios.