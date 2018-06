Minera china deberá pagar US$ 4,7 millones a Puerto Caldera

Infraestructura / Inmobiliaria

Disputa data del año 2013, relativa al no uso de instalaciones portuarias contratadas.

La empresa minera CCA Chile Inversión y Desarrollo, filial de la gigante china Jiangsu Huitai, deberá pagar US$ 4,65 millones a la empresa Puerto Caldera.

La Corte Suprema, por unanimidad, revocó una sentencia del tribunal de alzada y acogió un recurso de casación en el fondo interpuesto por Puerto Caldera contra CCA Chile, en una disputa que data del año 2013, relativa al no uso de instalaciones portuarias contratadas.

“Siendo un hecho no controvertido que la demandada no inició los embarques en la temporada pactada, debe concluirse que dicho contratante no cumplió con esa parte del contrato, circunstancia que autoriza a resolverlo. A su vez, dado que el actor solicitó indemnización de perjuicios conjuntamente con la acción resolutoria, constatado el incumplimiento, la reparación de los daños previamente pactados en forma anticipada a través del denominado mínimo garantizado, resulta del todo procedente en la medida que ello se estipuló a todo evento”, dijo la Suprema.

A juicio de los expertos, el fallo fijaría un precedente en relación con el respeto de los contratos, así como de los derechos y obligaciones contenidos en ellos, ya que dio lugar a la totalidad de las causales de casación en el fondo invocadas. Éstas apuntaban a que la sentencia de la Corte de Apelaciones vulneraba diversas disposiciones del Código Civil en cuanto a las normas que rigen la interpretación de los contratos, entre otros.

La defensa jurídica de Puerto Caldera estuvo a cargo de Jose Luis Honorato y Rodrigo Delaveau.