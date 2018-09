MOP acuerda terceras pistas al sur con Ruta del Maipo

Infraestructura / Inmobiliaria

En la primera etapa se ejecutarán obras hasta el By Pass de Rancagua.

Finalmente y antes de la fecha estipulada -estaba prevista para 2024 cuando se relicitara la ruta 5 sur-, el Ministerio de Obras Públicas modificó el contrato de la concesión internacional, según informó la concesionaria Rutas del Maipo (ISA) en un hecho esencial de la CMF.

Entre las obras a ejecutar destaca la construcción de terceras pistas del tramo de la Ruta 5 Sur entre los kilómetros 58 al 70 (sector de Angostura hasta el By Pass de Rancagua), las ingenierías para la posterior ejecución de terceras pistas entre el término del By Pass de Rancagua y la ciudad de San Fernando y obras aledañas, tales como señalética, pasarelas adicionales a las ya existentes, iluminación, paraderos de buses, entre otros. Otro hito que destaca es la realización del proyecto Parque La Serena, en la comuna de La Pintana. Desde ISA señalaron que todo lo anterior, que incluye tanto las obras principales como las relacionadas, tendrán un monto de inversión máxima estimada de 5,3 millones de UF (unos US$ 217 millones).

Cabe recordar que el plazo original de la concesión es de 300 meses que comenzó el 12 de septiembre de 1999, con vencimiento al 2024. Sin embargo, con la suscripción del Convenio Complementario Nº4 en 2003, el plazo de la concesión pasó a ser variable según se complete el Ingreso Total Garantizado establecido.