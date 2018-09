MOP afinará con argentinos bases de licitación para el túnel Agua Negra

Infraestructura / Inmobiliaria

“Tenemos una reunión ampliada en las próximas semanas para avanzar lo más rápido posible en ese documento”, anunció el subsecretario Lucas Palacios.

En el Ministerio de Obras Públicas (MOP) hay confianza en torno al megaproyecto binacional Túnel de Agua Negra, que unirá Chile y Argentina a la altura de Coquimbo.

El proyecto -que significará alrededor de US$ 1.500 millones de inversión- tiene importantes atrasos. Se suponía que en marzo debían darse a conocer los consorcios precalificados para poder avanzar hacia la licitación. Luego se habló de principios de septiembre. Pero hasta ahora nada.

“Ya concluyó el proceso de precalificación; tomamos en conjunto con los argentinos la decisión de no notificarlos todavía ,dado que no tenemos definidas las bases de licitación, por lo tanto, si notificamos sin tener las bases asumimos un compromiso legal que no corresponde”, señaló el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios.

Entre las firmas que podrían resultar precalificados hay de origen chino, argentinos, españoles, italianas y chilenas.

Por ejemplo, está en carrera el Consorcio CRS, integrado por la gigante China Railway Tunnel Group, Benitto Roggio e hijos, e Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers, entre otras como el de OHL, Condotte y Rovella.

“Respecto de las bases de licitación, tenemos una reunión ampliada con los argentinos las próximas semanas para avanzar lo más rápido posible en ese documento. No hay una fecha, porque todavía tenemos que resolver algunos elementos”, precisó Palacios.

Ante las dudas que habían surgido sobre cómo se distribuiría el financiamiento de la obra, el propio ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, confirmó hace unas semanas que ese punto ya está zanjado. Según dijo, hay un acuerdo en que la participación de cada país es proporcional a la longitud del túnel, es decir, 28% en el caso de Chile y 72% en el caso de Argentina.

Con esto, se destraba el tema del financiamiento, donde ambos países ya tienen firmado un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En octubre del año pasado, el BID aprobó un préstamo para Argentina de US$ 130 millones y para Chile de US$ 150 millones, aunque ampliables a US$ 1.500 millones.

Según se informó, con estos préstamos se dará apoyo a las unidades técnicas nacionales y regionales que están a cargo del proyecto y se financiará la construcción de los primeros segmentos del túnel, incluyendo la obra civil, creación de carreteras de acceso temporal y excavación de portales en ambos países.

La obra, según destacó el BID en ese minuto, incrementará “el acceso de la región a los mercados internacionales a través del corredor bioceánico que conectará el Atlántico con el Pacífico por la ruta Coquimbo (Chile)-San Juan (Argentina)-Porto Alegre (Brasil)”.

El proyecto contempla dos túneles de 13,9 km cada uno, donde el 72% está en sector argentino. En el lado nacional, la boca está a 3.600 metros de altura.

Además, de acuerdo a los pronósticos, se prevé que el nuevo paso absorba el 10% del tráfico del paso de Cristo Redentor, que hoy es el principal nodo de conexión entre ambos países.

Aeropuerto

El subsecretario Palacios reafirmó ayer que la entrega del terminal 2 del nuevo Aeropuerto Arturo Merino Benítez será a fines del año 2020, pese a los retrasos que ha evidenciado la obra.

“Hemos fortalecido nuestros equipos técnicos de parte del ministerio y hemos convenido una forma de trabajar mucho más ágil en conjunto con la concesionaria, lo cual ha dado como resultado un tranco mucho más rápido en estos meses que llevamos de gobierno”, destacó la autoridad.