MOP posterga para fines de febrero recepción de ofertas de Camino de La Fruta

Infraestructura / Inmobiliaria

El proyecto, que unirá San Antonio con la Ruta 5 a la altura de Pelequén, contempla una inversión de US$ 600 millones.

Un cambio en el calendario sufrió el proyecto que contempla el mejoramiento de la Ruta 66, también conocida como Camino de La Fruta. Esto, porque la recepción de ofertas para esta iniciativa, que estaba prevista para hoy, fue postergada para el 27 de febrero. Así, la apertura de las ofertas económicas sería el 8 de marzo.

La razón tras esta decisión del MOP estaría en que se juntaron otras licitaciones también, lo que le habría quitado tiempo al mercado para poder participar.

El proyecto, que unirá San Antonio con la Ruta 5 a la altura de Pelequén, es por casi US$ 600 millones de inversión para construir 138 kilómetros que cruzarán seis comunas de las regiones de Valparaíso y O’Higgins, subiendo el estándar a una ruta transitada principalmente por camiones.

Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de críticas, especialmente por parte de organizaciones sociales, gremiales, municipales y habitantes de la comuna de Pichidegua, Peumo y Las Cabras. El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, aclara que esta carretera no pasa por Pichidegua sino que está en la ribera norte del río Tinguiririca. Y, aunque Pichidegua está en la ribera sur, dice, “la comunidad tiene la inquietud de que se transforme en un dique y, cuando haya inundaciones, se vaya al lado sur”. Sin embargo, Undurraga asegura que los estudios técnicos preliminares dicen que no debiera haber problemas.

“Haría un llamado a la tranquilidad respecto a que la carretera que finalmente se construya requiere la Resolución de Calificación Ambiental y ésta tiene incorporado entonces un diálogo con las distintas comunidades de manera tal de poder incorporar alguna aprensión en caso que no estuviese incorporada”, sostuvo.

Además, esta será la segunda vez que se licita esta ruta, después que en 2010 se adjudicara a Besalco, Belfi e Icafal, pero que en 2014 se bajó por sobrecostos ambientales.

Ruta 78-68: Única oferta es de US$ 522 millones

Un nuevo paso dio el proyecto para construir una carretera que una la Ruta 78 con la 68, lo que en la práctica equivale a extender la Costanera Norte. Ayer se realizó la apertura de oferta económica de la única propuesta que se recibió el pasado 11 de enero. Así, Grupo Costanera propuso tener ingresos totales durante el período de concesión por US$ 522 millones, monto inferior en 16% al monto máximo establecido, que era de UF 13.970.000 (US$ 621 millones). El proyecto considera la habilitación de un corredor vial expreso de nueve kilómetros entre Pudahuel y Maipú, permitiendo mejorar la conectividad del sector poniente de la Región Metropolitana.