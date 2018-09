Nuevo presidente de la CChC dice que beneficio del IVA a la construcción debe enfocarse en segmento medio-emergente

Infraestructura / Inmobiliaria

Patricio Donoso, explicó que como está planteada la reforma se verán favorecidas viviendas con valores de venta desde las 3.500 UF a 7.000 UF, un segmento distinto al que el espíritu de la reforma dice enfocarse.

Abierto a participar en el debate en torno a la rebaja de IVA a viviendas con costo de construcción hasta 4.000 UF, se mostró el recién asumido presidente de la CChC, Patricio Donoso.

Si bien señaló adherir con "la estructura medular" de la nueva reforma tributaria, en cuanto plantea una simplificación del sistema y un enfoque de los incentivos hacia el ahorro y la inversión, mostró divergencia con el anuncio que afectará a la viviendas.

Según estimaciones del gremio, esta medida beneficiaría a viviendas con valores de venta desde las 3.500 UF a 7.000 UF (de $ 96 millones a $ 191 millones, aproximadamente), lo que apunta a un segmento distinto al que el espíritu de la reforma dice enfocarse.

"Estamos hablando de un segmento medio consolidado o segmento alto, a ese rango estaría impactando en la estructura de precios, con máximo entre 4% y 5% en algunos rangos y luego disminuyendo, ya que hay una curva de impacto", explicó Donoso.

Agregó que "las propuestas que le hemos hecho al ministerio, no solamente en este gobierno sino que al anterior y desde el inicio de la reforma tributaria en el 2014, tiene relación con los segmentos medios emergentes y con no diferenciar la vivienda social entre las personas que tienen el subsidio y las que no tienen el subsidio. Siempre se habló -y era el espíritu de esa reforma- que la exención del IVA fuera a la vivienda subsidiable y no a la subsidiada".

"Nosotros abogamos más por esa propuesta y que aporte tanto al estímulo del desarrollo de la vivienda en estos segmentos, en el medio-emergente, y a la simplificación del proceso tributario", concluyó.

No asumirá presidencia de ILC

Pese a que la costumbre es que el presidente del gremio también asuma el cargo en el brazo financiero, Inversiones La Construcción (ILC), esta vez no será así.

Donoso no asumirá la presidencia de ILC, pero sí el cargo de director, una vez que la mesa de la Cámara le pida que lo haga.

"Me estoy preparando para el día que el directorio de la Cámara defina que yo sea el director de ILC, pero no asumiré como presidente de ILC porque como, he dicho en otras oportunidades, nuestros esfuerzos están enfocados en desarrollar nuestra actividad gremial y social", señaló.

Consultado por si en su decisión influyeron las fuertes críticas que hizo la lista opositora durante la campaña de presidencia a la CChC, en cuanto a la incompatibilidad de presidir tanto el gremio como la sociedad inversora, señaló que "son periodos de reflexión y de escucha que van más allá de lo que era una lista o la otra (...) Creemos que nuestro esfuerzo y foco tiene que estar en realzar nuestra actividad gremial si queremos llevar a cabo todos estos espacios de relacionamiento, y nuestra actividad social si queremos realmente el valor social que generamos como organización. Ahí es donde está nuestro potencial de acción como gremio", dijo.