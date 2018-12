Patricio Herman: “Soy un talibán del libre mercado”

Infraestructura / Inmobiliaria

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad ha liderado una serie de denuncias ante Contraloría sobre el mercado inmobiliario.

La Fundación Defendamos la Ciudad nació a fines de 1997. Pero ha sido en los últimos años donde ha adquirido una mayor relevancia. Su actual presidente, Patricio Herman, ha liderado una serie de denuncias ante la Contraloría y los tribunales de justicia sobre el funcionamiento del mercado inmobiliario.

“Somos una fundación que busca el buen funcionamiento de los mercados; y para que estos funcionen no pueden haber algunos que abusen de su poder y de sus influencias para obtener beneficios”, dice Herman, quien se autodefine como “un talibán del libre mercado”. Destaca que el organismo funciona gracias al trabajo ad honorem de arquitectos y abogados, entre otros expertos. Que no reciben dineros públicos ni de particulares, y que el único costo fijo es un periodista para ayudar en el tema comunicacional.

Explica que la fundación la componen hoy 47 personas, pero que en la primera línea trabajan 10 expertos. “Tenemos independencia política y solvencia, además de un acabado conocimiento de las leyes”, resalta Herman, quien jubiló hace 20 años luego de trabajar en una multinacional en Chile y el extranjero. “Me acogí a un plan de retiro muy conveniente, por lo que tengo solvencia para desempeñarme en este cargo sin ningún problema”, cuenta.

-¿Cómo interpreta las recientes resoluciones de Contraloría y tribunales de justicia respecto a los permisos de edificación?

- El tema pasa por un error de origen que se produce en Chile como consecuencia de una disposición que señala que los actos administrativos de las municipalidades no van a toma de razón en la Contraloría General. Grave error. Este tema yo lo he conversado con Jorge Bermúdez y con Ramiro Mendoza en términos de que ellos, como contralores, influyan ante los gobernantes para que todos los actos municipales tengan obligatoriamente toma de razón. ¿Por qué? porque si no la tienen, se producen los grandes problemas.

-¿Cuáles son las causas?

-Se producen no por un ánimo de corrupción, sino por desconocimiento de las normas. Entonces, tenemos que muchas municipalidades establecen normas urbanísticas y planes reguladores ilegales.

-¿Qué papel debe jugar la Contraloría en esa materia ?

-Una vez que recibe una denuncia, debe aplicar el derecho. Y ese es el motivo por el cual tenemos una seguidilla de dictámenes que señalan que son contrarios a derecho un montón de permisos de edificación porque fueron obtenidos con normas ilegales. En todo caso, el gobierno de Michelle Bachelet ya favoreció a muchos titulares de proyectos a través de la publicación de la Ley de Transparencia en el Mercado del Suelo

-¿Cuál es la solución ahora?

- Una la ley del mono para los ricos por instrucción del Presidente Sebastián Piñera.