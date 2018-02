Precalificados del Túnel Agua Negra se conocerán en marzo

Infraestructura / Inmobiliaria

La selección de las empresas ha tomado más tiempo del esperado. Nómina debe ser visada por el BID.

A pesar que el pasado 29 y 30 de enero se realizó la que sería la última reunión de la Entidad Binacional Túnel Agua Negra (Ebitan), la instancia decidió agendar una nueva reunión para el próximo 21 y 22 de febrero en Santiago, extendiendo la duda en torno a la lista de empresas que precalificarán para construir la iniciativa.

Así, se prevé que esta información recién se comunicará a principios de marzo, luego que tenga la revisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre las firmas que podrían resultar precalificados hay de origen chino, argentinos, españoles, italianas y chilenas.

Por ejemplo, está en carrera el Consorcio CRS, integado por la gigante China Railway Tunnel Group, Benitto Roggio e hijos, e Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers, entre otras como el de OHL, Condotte y Rovella.

Esto se da luego que en octubre del año pasado el BID aprobara el préstamo para Argentina de US$ 130 millones y para Chile de US$ 150 millones, aunque los créditos son ampliables a un total de US$ 1.500 millones.

Según se informó, con estos préstamos se dará apoyo a las unidades técnicas nacionales y regionales que están a cargo del proyecto y se financiará la construcción de los primeros segmentos del túnel, incluyendo la obra civil, creación de carreteras de acceso temporal y excavación de portales en ambos países.

La obra, según destacó el BID en ese minuto, incrementará “el acceso de la región a los mercados internacionales a través del corredor bioceánico que conectará el Atlántico con el Pacífico por la ruta Coquimbo (Chile)-San Juan (Argentina)-Porto Alegre (Brasil)”.

El proyecto del Túnel Internacional Agua Negra, que conectará Coquimbo con San Juan, en Argentina, a través de la Cordillera de Los Andes, contempla dos túneles de 13,9 km cada uno, donde el 72% está en sector argentino. En el lado nacional, la boca está a 3.600 metros de altura.

Además, de acuerdo a los pronósticos, se prevé que el nuevo paso absorba el 10% del tráfico del paso de Cristo Redentor, que hoy es el principal nodo de conexión entre ambos países.