Sacyr-Agunsa llegan con mejor oferta para aeropuerto de Arica

Infraestructura / Inmobiliaria

Cuatro interesadas tuvo la licitación que debería ser adjudicada al consorcio en los próximos días.

El consorcio formado por la española Sacyr y la chilena Agunsa presentó la mejor oferta para adjudicarse la ampliación del aeropuerto de Chacalluta, en Arica.



Además del consorcio, hubo tres empresas más interesadas en la licitación: constructora Belfi, Icafal y Aport S.A.



Los interesados podían ofertar por dos tramos. El A consideraba tarifa por pasajero embarcado con un máximo de $ 6.879 y 15 años (180 meses) de plazo fijo de concesión, mientras que el B planteaba un plazo variable de la concesión de entre 15 a 20 años y con una tarifa fija por embarcado de $ 6.879.



Sacyr-Agunsa ofertó por el tramo A con una tarifa por pasajero de $ 6.868, con lo que le ganó a sus competidores, pues fue la tarifa ofrecida más baja y además corría con ventaja, ya que lo más relevante para la Dirección de Concesiones es el costo por persona que puede significar.

Aport -que maneja el aeropuerto de Iquique- también ofertó por este tramo, con una tarifa de $ 6.877.



Tanto Belfi como Icafal ofertaron por el tramo B, y ambos propusieron un plazo de concesión de 195 meses, equivalente a poco más de 16 años.



"Fueron muy buenas las ofertas que llegaron, se nota que fue muy acertado el modelo planteado y que acogió el interés tanto de operadores como constructores", señaló el director general de Concesiones, Hugo Vera.



Respecto a si se repetirá o no el modelo en licitaciones futuras, dijo que si bien no tienen un norma estricta, ya que el aplicado depende de la realidad local del aeropuerto, tenderá hacia el plazo fijo.



Esta obra tiene una inversión estimada de UF 2.031.000 (aproximadamente US$ 80 millones) y contempla la ampliación y mejoramiento del actual edificio terminal de pasajeros, que duplicará la superficie (llegando a 11 mil m2).



Se prevé que las obras inicien en 2020 y concluyan en 2023.