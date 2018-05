Infraestructura / Inmobiliaria SII explica que al vender propiedad se transfieren derechos de áreas comunes Si bien realizan tasación masiva, dicen que esto no se trata de un error, ya que se atienen a Ley. Consultados, en el Servicio de Impuestos Internos (SII) explican que ellos no ven un error técnico, porque se rigen por la Ley sobre el impuesto territorial. Así, la jefa del departamento de Tasaciones de la Subdirección de Avaluaciones, Ángela Núñez, señala que no están obligados a realizar una tasación en detalle de cada propiedad, ya que se rigen por “tasaciones de carácter masivo”, donde agrupan propiedades y le asignan un valor sectorial. Esto es lo que ellos denominan CMA y EAM, que son zonas con características similares en cuanto a edificación y densificación. Mientras CMA indica comercio, calidad edificación media y densificación alta, EAM indica Equipamiento, calidad alta y densificación media. “No nos podemos hacer cargo de todas las necesidades particulares, porque nosotros sacamos un promedio de los valores de transferencia que tiene el mercado”, aclara Núñez. Recalca que por esa misma Ley, deben considerar los espacios comunes, ya que por “porcentaje de prorrateo”, se establece que a cada persona le pertenece una parte de ese espacio común. “Cuando tu transfieres en tu escritura, no solamente transfieres tu unidad vendible (departamentos, bodegas o estacionamientos), sino que también se transfieren derechos que tienen que ver con el bien común. Y eso es parte del valor de venta de una propiedad”, declara Núñez. Si bien dicen haber recibido reclamos, enfatizan en que en la mayoría son referidos a cambio de nombre del propietario del bien raíz. Noticias Relacionadas Infraestructura / Inmobiliaria Fontaine descarta que construcción del puente Chacao esté detenida Infraestructura / Inmobiliaria A la espera de la nieve: centros de ski preparan la pista Infraestructura / Inmobiliaria Fontaine propone red ferroviaria para Santiago, Valparaíso y Rancagua

