Sociedad de los Matte ve potencial inmobiliario en terreno que busca mantener en San Antonio

Infraestructura / Inmobiliaria

Informe determinó que en el sector se pueden desarrollar viviendas.

El 21 de enero, después que se conociera el acuerdo para que la gigante DP World llegara a la matriz de Puerto Central y Lirquén, Minera Valparaíso, sociedad ligada al grupo Matte, realizó una oferta por una serie de sitios eriazos que Puertos y Logística (Pulogsa) tiene en San Antonio y Talcahuano.

En ese proceso, los directores de la sociedad emitieron comentarios respecto de esta transacción -que debe ser aprobada por junta de accionistas- y destacaron el potencial inmobiliario del sitio en San Antonio.

Según un informe encargado a la consultora Real Data, en el terreno de 46 hectáreas que se ubica en el lote Las Dunas-Camino Internacional en San Antonio, se podrían levantar 86 casas o 208 departamentos, según se estructure el proyecto.

El Inmueble de San Antonio se encuentra ubicado al costado de la carretera y con acceso al puerto, en un sector de uso mixto, rodeado de sectores residenciales consolidados. Además, presenta accesos por avenidas troncales y conectividad con el sector céntrico, detalla Real Data en su informe.

Dentro del terreno, por el que se ofertaron US$ 1,6 millones aproximadamente, se observa potencialidad para levantar desarrollos de casas o edificios de hasta cinco pisos, ambos para sacar adelante en dos etapas.

“Se trata de un bien raíz con una buena ubicación (…) Ello le da buenas perspectivas como desarrollo inmobiliario en el futuro. No obstante, dichos proyectos no se encuentran contemplados en el objeto o giro de Pulogsa, por lo que es probable que no ofrezcan retornos para ésta más allá de los que puedan provenir por su enajenación”, señaló Bernardo Matte, director de Pulogsa.

La aprobación de la venta se fijó para el próximo 21 de febrero, día en que se realizará una junta extraordinaria de accionistas para tratar el tema.

La sociedad de los Matte busca además quedarse con otros activos ante la llegada de los árabes de DP World, lo que incluye las acciones de Forestal y Pesquera Callaqui, a US$ 16 millones, y dos sitios en San Vicente por US$ 3,9 millones.

Resultados

Puertos y Logística reportó resultados al cierre de 2018, donde informó ventas por US$ 153 millones, lo que se compara positivamente frente a los US$ 119 millones del ejercicio anterior.

Ese fue uno de los principales componentes para dejar atrás las pérdidas de US$ 1,8 millones de 2017, por una ganancia de US$ 2,5 millones de 2018, según reportaron.