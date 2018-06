Teleférico Bicentenario: mesa de trabajo analizará nueva ubicación para estación en Providencia

Infraestructura / Inmobiliaria

Área tentativa abarca desde el Costanera Center hacia Río Mapocho y terrenos del exestadio Santa Rosa.

La mesa de trabajo que busca eliminar la oposición que ha mostrado la Municipalidad de Providencia hacia el Teleférico Bicentenario, comenzó a funcionar.

Si bien el plan era construir la primera estación en la plaza Nueva Zelanda, ante la oposición que ha generado en el municipio el emplazamiento, se está analizando otra posición.

El proyecto -que fue adjudicado el 19 de mayo por el consorcio conformado por Icafal Inversiones, Empresarial S.A. y Doppelmayr Chile Holding-, contempla estaciones además en el Cerro San Cristóbal y Huechuraba.

La alcaldesa Evelyn Matthei ha sido especialmente dura con la iniciativa que implica inversiones por US$ 80 millones. Incluso declaró que “si de verdad hay que encadenarse nos vamos a encadenar. No tengo ningún problema. No van a hacer ahí el teleférico”.

El motivo sería la sobrecarga que recibirá una zona que ya tiene un alto flujo de personas, dado que está a metros del complejo Costanera Center, así como de tres líneas de Metro.

Consultada por el tema, Matthei indicó que recién están comenzando las conversaciones, y que para ello se creó una mesa de trabajo conjunta con el ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria.

La alcaldesa agregó que un nuevo sitio permitiría un acuerdo, donde se mira “del Costanera al río y de ahí hasta donde estaba el exestadio Santa Rosa”.

Matthei dijo que su interés es que la nueva estación se construya lo más cercano al Mapocho, para mitigar el impacto que el proyecto tendría en su comuna.

En la industria comentan que no existe una solución óptima al problema de la ubicación, ya que de construirse hacia el lado del exestadio Santa Rosa, habría que analizar en detalle dos posibles efectos.

Por un lado, el aumento del flujo de peatones en el sector, y por el otro, un eventual efecto a la baja en la demanda del teleférico, dado que los puntos de conexión con otros sistemas de transporte -principalmente Metro- quedarían más lejanos, dado que las personas tendrían que caminar dos o tres cuadras para llegar a una estación.

En cambio, si la estación se mantuviera en la plaza Nueva Zelanda, estaría a una cuadra del Metro Tobalaba y no habría semáforos de por medio.

Pero a juicio de Matthei, la distancia no sería determinante, ya que serían alrededor de seis minutos los que demoraría el peatón en hacer el cambio.

En el MOP explicaron que los encuentros que han mediado “seguirán adelante, con el objetivo de buscar consensos para encontrar un lugar óptimo para la estación y sus accesos”.

No existe un plazo determinado para lograr un acuerdo.

Lo que es de conocimiento público, es que las obras del proyecto que unirá las comunas de Providencia y Huechuraba en 13 minutos iniciarán en 2020, contará con tres estaciones y beneficiará alrededor de 6.000 personas por hora.