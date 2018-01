Tren rápido Santiago-Valparaíso: "Calculamos una tarifa base de $ 5.500"

Infraestructura / Inmobiliaria

"El desafío es que se mueva una cantidad importante de pasajeros", dijo el gerente general del consorcio Tren Valparaíso Santiago (TVS), Álvaro González.

Una inversión cercana a los US$ 1.600 millones, sin subsidio del Estado es lo que propone el consorcio chino-chileno Tren Valparaíso Santiago (TVS), liderado por Álvaro González, quien cuenta detalles de esta iniciativa que pretende cambiar la suerte de otros proyectos similares que han surgido, pero que no han visto la luz.

- ¿Cómo surge esta propuesta?

- En Chile hay un déficit importante con respecto a la carga ferroviaria. Como país nos estamos quedando atrás en lo que es alta velocidad y no hay recursos para vías nuevas. Entonces, se abrió un espacio en donde tenemos la posibilidad de desarrollar proyectos y financiarlos y, amparados en la Ley General de Ferrocarriles, pudimos justamente idear una iniciativa privada con financiamiento propio para construir y operar un nuevo tren.

- ¿Cómo logran proponer una inversión sin subsidios?

-Es una inversión grande, es muy difícil hacer un proyecto de alta velocidad por menos de US$ 1.000 millones. Uno puede tener buenas ideas, incluso puedes poner plata para hacer ingeniería y estudios, pero si no hay espaldas que te financien, si no hay experiencia, es difícil. En nuestro caso, China Railway tiene a su haber 90.000 kilómetros de vías férreas y es el principal constructor de ferrocarriles del mundo. Un grupo así, liderado por Sigdo Kopper, con estructuras financieras fuertes, hace factible concebir un proyecto de esta manera.

- Conectar Santiago y Valparaíso también implica un desafío geográfico importante, ¿cómo lo abordarán?

- Efectivamente no es tan fácil hacer un trazado para un tren de alta velocidad en esta zona, es un sector montañoso y hay mucha diferencia de costas entre Santiago y Valparaíso, lo genera pendientes muy altas. Nos dedicamos a estudiar la zona y logramos elaborar un trazado inédito, que cumple ambos objetivos, que es conectar estas dos ciudades y también los puertos.

- ¿Esta sería la solución a la movilidad en la zona?

- Lo que se necesita es una red ferroviaria. Este proyecto lo que contribuye justamente es a renovar la posibilidad de que ésta sea una alternativa importante de movilidad. Tenemos que recuperar la cultura del tren. Sin embargo, esto es compartido. Cada modo tiene su función y su utilidad, los camiones, los buses, las autopistas. Esa es la real política de movilidad. Ahora, el tren del futuro, por decirlo de alguna manera, es el tren de alta velocidad.

---

-¿Tienen algún estimado de la tarifa?

- Tenemos una parrilla de tarifas que contempla una tarifa base (hora valle), hora punta y fin de semana, que sube un poco más. El servicio contempla un vagón superior, un poco más caro, y 7 estándar. Calculamos una tarifa base de alrededor de $ 5.500. Nuestro desafío es que se mueva una cantidad importante de pasajeros en esta ruta.

- ¿Cuáles son los pasos a seguir?

- Bueno, hoy nos reunimos con la presidenta y la ministra de Transportes, que nos pidió más información para iniciar un trabajo multisectorial y que los distintos actores den su opinión. Por lo tanto, la siguiente etapa sería la aprobación de la autoridad, para luego dar inicio a la ingeniería de detalles, estudio de impacto ambiental, etc.

- ¿Se reunirán con otras autoridades?

- Solicitamos reunirnos con los alcaldes de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, todos quienes tendrán un impacto directo con el proyecto. Yo creo que todos los alcaldes quieren que sus territorios sean bien conectados, tengan una buena movilidad y bajo impacto ambiental y territorial. Queremos que este sea un proyecto país, de 50 años o más.