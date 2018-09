Vitacura se opone al paso de tranvía por el Parque Vespucio

Infraestructura / Inmobiliaria

“Es un bien de la comunidad que deber ser mantenido y privilegiado por sobre otras expectativas”, dijo el municipio.

Tajante fue la Municipalidad de Vitacura frente a la posibilidad de que se construya un tranvía de 11 kilómetros por la franja de la Avenida Américo Vespucio, con el que se busca conectar Huechuraba con La Reina.

“No es aceptable para este municipio que se proyecte sobre el Parque Vespucio, toda vez que es un bien de la comunidad que debe ser mantenido y privilegiado por sobre otras expectativas del desarrollo urbano”, expresó el municipio liderado por Raúl Torrealba en un informe presentado al Consejo de Concesiones.

Euroandina–CFI Concesiones es el consorcio que presentó el proyecto “Tranvía Américo Vespucio”, que considera una inversión estimada de US$ 222 millones, con un subsidio de US$ 29 millones.

La firma es liderada por Benedicto García de Mateos Alonso (presidente del Partido Popular de España en el país), y CFI Group, de Christian Fuentes.

Hace unas semanas, la propuesta fue conocida por el Consejo de Concesiones. En la deliberación de sus miembros se plantearon varios puntos que falta definir. Uno de ellos es la inversión, ya que la iniciativa no consideraba la implementación de las obras y expropiaciones de estacionamientos, oficinas y cocheras, por lo que la inversión estimada llega a US$ 288 millones y un subsidio de US$ 103 millones.

Otro punto es realizar los estudios correspondientes a la superposición del proyecto con AVO I (autopista que unirá El Salto con Príncipe de Gales), porque “si se llegase a concesionar, es probable que se requiera, en principio, la modificación del contrato de AVO I y AVO II”, señaló el consejo.

La instancia dijo que por falta de definiciones se postergó la decisión de declarar o no la iniciativa como interés público.

Si la obra se declara de interés público se abriría un proceso de concesión.

Las comunas de Las Condes y La Reina también presentaron antecedentes al consejo.

La primera dijo que “contar con este tipo de transporte público es de sumo interés”, pero de todas maneras, enfatizó en que no pueden pronunciarse al respecto “mientras no se resuelvan los problemas técnicos que aún perduran respecto a AVO I”.

La Reina se mostró positiva y realizó observaciones “que consideramos deben ser incorporadas para obtener un resultado exitoso que beneficie tanto a la región como nuestra comuna”.