Banco de Chile llama al gobierno a priorizar reformas: “No sacamos nada de inventar algo que tranque al país”

Juntas de Accionistas

Los ejecutivos mostraron preocupación por la falta de creación de empleos y de proyectos de inversión a largo plazo, aspectos que provocan una desaceleración de la economía.

Banco de Chile realizó este jueves su junta de accionistas dando el puntapié a la temporada de asambleas en el mercado. Tras la cita, el presidente de la compañía, Pablo Granifo, y el gerente general, Eduardo Ebensperger, abordaron la situación económica y política del país.

Granifo indicó que la economía este año avanza hacia una normalización. "Nosotros usamos esa expresión. Lo que vivimos en 2021 fue un año en que de alguna manera se usaron todas las herramientas que había para recuperar la actividad. Veníamos de un 2020 muy duro y el año pasado parte fue esta recuperación", dijo.

Uno de los aspectos que ha generado inquietud en los últimos meses es la capacidad del país para crear empleos. Granifo advirtió que "lo que estamos viendo hoy en día y lo que está pasando en los últimos meses, es que la capacidad de generación de empleos se ha reducido de forma importante, porque al final podemos discutir si queremos un país que crezca, en donde se invierta, pero al final una de las variables fundamentales es la creación de nuevos y buenos empleos formales".

Ahondó que "muchas veces estos indicadores incluyen los empleos informales y confunden las estadísticas, entonces se habla de la capacidad de hacer nuevos empleos y eso lo vemos que está bastante más lento. Se está dando cuenta que todos estos programas e incentivos están empezando a bajar".

Mientras que Ebensperger enfatizó que "desde el punto de vista de inversiones, hay muy poco. Está movido por el consumo y el comercio, y lo que uno ve es producto de la liquidez. Lo que provoca el crecimiento sostenido de inversiones o del empleo, eso no está".

El ejecutivo recalcó que "las inversiones que uno quisiera ver, no están, no se ven nuevos proyectos o cosas que puedan mover la economía, aumentando el empleo formal. Es algo que estamos echando de menos".

Respecto al arribo a La Moneda del Presidente Boric y su equipo ministerial a menos de una semana de su instalación, expresó que "a un nuevo equipo nos interesa que ojalá le vaya bien" y que "hay un desafío porque además estamos enfrentando un cambio político y un cambio de autoridades, que es como si te invitan a un trabajo nuevo, que a veces puedes tener o no experiencia pero tienes un período de ajustes. Eso le pone un desafío extra a esas nuevas autoridades".

Reformas del nuevo gobierno

Consultados sobre las prioridades del gobierno para llevar a cabo las reformas tributaria, previsional y laboral, Granifo mencionó que "se quieren discutir muchas cosas pero hay minutos precisos para discutirlas. Si estamos hablando hoy día que la actividad económica está un poco más floja, de que tenemos un problema de Rusia con Ucrania y que es una variable nueva, estamos saliendo de la pandemia, tenemos esta desaceleración. No es el minuto (para la reforma laboral), no metamos más ruido. De que hay cosas que hay que hacer, hay que hacerlas, pero priorizamos. No tratemos de hacer todo en este minuto porque no es el momento adecuado".

Ebensperger comentó que "en la medida que vayas limpiando temas, puedes avanzar efectivamente. Y eso es bueno para todos, para el gobierno nuevo y tener recursos para hacer más cosas y como también para todos los agentes económicos".

Sobre la reforma tributaria, Granifo consideró que "debería estar dentro de los temas centrales del nuevo Gobierno dado su programa. Ojalá se llegue a un acuerdo muy a corto plazo".

El presidente del segundo banco más grande del país resaltó el rol del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en sus nuevas tareas liderando Teatinos 120 tras dejar la presidencia del Banco Central: "Valoramos mucho que el expresidente del Banco Central, Mario Marcel, con una muestra de generosidad y de vocación de servicio espectacular, haya tomado la decisión de tomar el cargo en Hacienda. Es alguien que conoce muy de cerca cómo se mueve la actividad, qué implica en la inversión, cuáles son los impactos en una reforma tributaria. Una reforma tributaria ha existido en el mundo, hay buenas y malas, por lo tanto ojalá lo hagamos bien", sostuvo.

Añadió que con la reforma tributaria que "se pueden subir las tasas de impuestos, hacer una reforma tributaria gigante, pero si no hay crecimiento, se recauda menos. Tiene que ser algo equilibrado, que de alguna manera pondere las dos cosas. No sacamos nada de inventar algo que tranque al país".

Preocupación por la Convención

Otro resquemor en Banco de Chile es la discusión que lleva adelante la Convención Constitucional. "Si creemos que en crecimiento, inversión, generación de empleo, a nivel de la Convención en el fondo se han estado tomando ideas o aprobando ideas que no van en esa dirección. Por lo tanto, miramos con cierto grado de preocupación", afirmó Granifo.

Ebensperger explicó que "los agentes económicos se mueven por las expectativas sin lugar a duda. Cuando tienes definiciones tan grandes como la nueva Constitución, eso provoca expectativas que no son solucionables en el corto plazo y mientras no tengas señales claras de eso, obviamente golpea a la inversión para estas cosas en los distintos agentes económicos".

Planes de inversión

Ebensperger destacó que Banco de Chile va a invertir en 2022 cerca de US$ 100 millones, recursos que estarán centrados en su gran mayoría en profundizar el proceso de transformación digital de la entidad financiera.

Granifo expuso que "nuestras inversiones son súper significativas porque independientemente de lo que pase, estamos haciendo una transformación gigante como industria. Estamos haciendo esta inversión porque somos el banco de Chile, estamos en Chile, creemos en Chile y este banco tiene fundamentos para seguir siendo el banco que es hoy día el día de mañana".