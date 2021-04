Cencosud inicia remodelación de sus más de 1.000 locales en cinco países y alista apertura de más tiendas

Juntas de Accionistas

La presidenta interina del grupo, Heike Paulmann, dijo que, a pesar de todas las dificultades vividas a partir de 2019, la compañía visualiza “mejores resultados, mayor rentabilidad y una solidez financiera en los próximos años”.

A 24 horas de la junta de accionistas de Cencosud, su presidenta interina, Heike Paulmann, destacó una serie de acciones que ha llevado a cabo la compañía y que, aseguró, le permitirán tener una “mayor rentabilidad” en los próximos años.

La directiva asumió la presidencia interina del conglomerado a fines de febrero en reemplazo de su padre, Horst Paulmann, fundador y controlador del grupo dueño de los hipermercados Jumbo, entre varios otros negocios repartidos por América Latina. En primera instancia, su familia dijo que estaría con licencia médica solo por febrero, pero el empresario de 86 años sigue con permiso por problemas de salud.

Su familia mantiene su diagnóstico bajo absoluta reserva, aunque se espera que en la junta anual de accionistas de mañana viernes se revelen nuevos antecedentes respecto de su salud y su continuidad como presidente del holding.

Luego de la junta ordinaria –en que se tratarán, entre otras materias, el reparto de dividendos- se realizará una asamblea extraordinaria, exclusivamente para que los accionistas voten la propuesta del directorio sobre un programa de recompra de acciones de su propia emisión por hasta US$ 300 millones, el que se financiará en un 100% con flujos provenientes de la operación de la compañía.

Como parte de este proceso, Cencosud difundió entre sus accionistas un documento denominado “Complemento Fundamentos de las Materias a ser Sometidas a Consideración de los Accionistas en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Cencosud”, firmado por la presidenta interina.

Ahí señaló: “En los últimos años, y a pesar de todas las dificultades vividas a partir de 2019, la compañía ha ido generando las condiciones adecuadas para contar con un flujo de caja significativo, planes de inversión ambiciosos y proyectos innovadores con los que se visualizan mejores resultados, mayor rentabilidad y una solidez financiera en los próximos años”.

Y añadió: “En esta línea, además de los planes de inversión, la compañía ha tomado acciones concretas en el último tiempo, fortaleciendo su e-commerce con inversiones en esta área, además de su alianza con Cornershop a nivel regional, la implementación de Spid35 (formato de tiendas de conveniencia)también a nivel regional , el trabajo que se encuentra haciendo para la apertura en la bolsa de su filial en Brasil, la remodelación de todos sus locales, y la apertura de nuevos establecimientos, etc.”.

Plan hasta 2023

Al cierre de 2020, la compañía contabilizó 1.064 tiendas: 915 supermercados (246 en Chile, 282 en Argentina, 201 en Brasil, 93 en Perú y 93 en Colombia); 98 locales de Mejoramiento del Hogar (37 en Chile, 51 en Argentina y 10 en Colombia), y 51 multitiendas en Chile. A esto sumó 67 centros comerciales (35 en Chile, 22 en Argentina; 6 en Perú y 4 en Colombia) y 6,2 millones de metros cuadrados para proyectos.

La compañía tiene en marcha un plan de inversión entre 2021 y 2023 por US$ 1.800 millones, de los cuales US$ 740 millones serán para remodelación de locales y US$ 340 millones para 144 nuevas tiendas.

Otros US$ 300 millones serán destinados a tecnología, logística y para e-commerce.

A inicios de marzo, la agencia Moody’s modificó la perspectiva de las calificaciones del conglomerado a estable desde negativa. “El desempeño operativo ha estado por encima de las expectativas durante 2020, a pesar de la disrupción causada por la pandemia de coronavirus, lo que demuestra la resistencia de su negocio principal de supermercados”, sostuvo.

Sólo el año pasado, la acción de Cencosud subió 32% y en 2021 acumula una rentabilidad de casi 30%. Esto, ya que –precisamente- más del 70% de los ingresos del conglomerado provienen de sus supermercados, negocio que se ve casi inmune a las crisis pues las personas no dejan de comprar alimentos y artículos de higiene.

“Creemos que aún el precio de nuestra acción no refleja el actual valor intrínseco de la compañía”, dijo la presidenta interina de la firma en el documento dirigido a los accionistas. Destacó que la empresa goza de una sólida situación financiera, que incluye el menor nivel de endeudamiento de la última década.

Supermercados llegan a su mayor número en Chile desde octubre de 2019

Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, en febrero pasado se contabilizaron 1.344 supermercados a nivel nacional en el país.

La cifra es la más alta desde octubre de 2019, cuando habían 1.391 salas de venta de este tipo de formato. Un mes después, en noviembre, tras la crisis social, se contabilizaron 1.253 supermercados, es decir, 100 establecimientos menos.

La Asociación de Supermercados había estimado que, entre octubre y noviembre de 2019, 364 locales sufrieron saqueos, 59 fueron saqueados e incendiados, y 29 tuvieron daños, llegando a un total de 462 salas afectadas desde el inicio de las movilizaciones.

Muchos de los locales más afectados fueron reconstruidos, pero hay otros que sus dueños decidieron no volver a abrir ante el riesgo de nuevos ataques.