Entel invertirá US$ 560 millones este año para fortalecer redes y empezar a implementar el 5G

Juntas de Accionistas

El gerente general, Antonio Büchi, abordó la elección presidencial del país incaico, señalando que "Perú ha demostrado tener estabilidad" pese a que ha tenido representantes de diferentes colores políticos.

Definición del plan de inversiones para el año, así como una mirada de la situación de Chile y Perú, marcaron la junta de accionistas de Entel, presidida por Juan Hurtado Vicuña. En el encuentro con los accionistas, anunció una inversión de US$ 560 millones para 2021, donde el foco será principalmente el despliegue de 5G y aumentar las conexiones de banda ancha y móviles de la compañía, tanto en Chile como Perú.

"Entel cuenta con un plan de negocio definido y en ejecución, y un plan de inversiones importante, pero responsable, que solo en 2021 se traducirá en casi US$ 560 millones de inversión. De este monto, en torno a US$ 430 millones serán destinados a la operación en Chile y US$ 130 millones a Perú, todo financiado con recursos propios", explicó Hurtado.

El gerente general de la firma, Antonio Büchi, detalló que de este monto, más de US$ 180 millones se destinarán al negocio móvil en Chile para seguir aumentando la capacidad 4G, dado el continuo aumento en los tráficos, además del despliegue inicial de la red 5G.

"Esto nos permitirá consolidar una posición de liderazgo, en la que destacan la cobertura y calidad de nuestra red 4G+ y la consiguiente buena experiencia de servicio y navegación que tienen nuestros clientes", expresó el ejecutivo.

De la inversión en Perú, US$ 85 millones se destinarán al negocio móvil, focalizados en aumentar la capacidad y calidad de nuestra red 4G, además del despliegue de la red 5G para implementar servicios para internet fijo inalámbrico y móviles. Asimismo, se invertirán US$ 20 millones en negocios para clientes empresas y corporativos, expresó Büchi.

En cuanto al negocio Hogar, la inversión en 2021 asciende a US$ 100 millones en Chile, principalmente en el despliegue de fibra óptica y la conexión de nuevos clientes. "Esta es muy importante, considerando que la fibra óptica está tomando cada vez más relevancia como tecnología de acceso a internet en los hogares y que la tecnología 5G requerirá una topología de red para transmisión de datos muy exigente, respecto a brindar mayores velocidades y una muy baja latencia, por lo que los sitios deben ser conectados con fibra", explicó el gerente general de Entel.

Por otra parte, más de US$ 90 millones se asignarán en Chile para negocios de conectividad para empresa, proyectos en clientes, TI y negocios digitales, con foco en cloud, IOT, ciberseguridad y Big Data.

Futuro 5G

Respecto al próximo despliegue de la red 5G, Entel informó que en el plan para los próximos tres años está considerada una inversión de casi US$ 230 millones para responder a los importantes requerimientos de infraestructura de telecomunicaciones que exigirá esta nueva tecnología.

Según lo señalado, esto representa un esfuerzo operativo muy grande de despliegue en sitios existentes y nuevos sitios, el que esperan iniciar en cuanto la Contraloría tome razón del decreto de adjudicación de espectro de la última licitación pública. El plazo de ejecución es de tres años "y, dadas las exigencias, es bastante ajustado", aseguró Antonio Büchi.

En relación con el resultado de la última licitación, en que Entel obtuvo espectro en los dos concursos en que participó, Büchi afirmó que "estamos en condiciones de desplegar nuestro proyecto 5G por los próximos tres años para acercar esta tecnología a las personas y, al mismo tiempo, seguir contribuyendo a la disminución de la brecha digital que aún tenemos en el país".

En ese sentido, reiteró que "el espectro es un recurso clave para el negocio móvil, y estos bloques en particular son de gran importancia para el desarrollo del 5G en los años que vienen, donde Entel aspira, como siempre, a liderar de manera importante".

Situación política en Chile y Perú

En una conferencia de prensa tras el encuentro, Büchi abordó los desafíos que tienen en los dos mercados donde compiten actualmente, los que, con diferencias, están pasando por momentos políticos y económicos complejos.

Consultado por su opinión respecto a la posibilidad de que las empresas financien parte de la recuperación de los fondos de pensiones, aportando un punto de cotización adicional, Büchi dijo que "ojalá (el proyecto del Gobierno) fuera gradual, porque es un impacto fuerte hacerlo de una vez y es difícil ajustarse y adaptarse en el tiempo".

El argumento que defendió el ejecutivo es que para algunas empresas "es mucho más significativo el uso de recursos humanos, debido a la cantidad de personas que contratan. Y aunque 1% suena poco, la verdad es que ese porcentaje está sobre otros porcentajes que han habido en la tributación".

Respecto a Perú, que está en proceso de definición de su presidente entre la abanderada de Fuerza Popular (derecha), Keiko Fujimori, y por otro el sindicalista Pedro Castillo de Perú Libre, dijo que es "difícil" dar opiniones políticas, pero que hay "mínimos" sobre la estabilidad económica que se deberían dar. Y de hecho, recalcó que aún cuando en el han habido diferentes presidentes con una gama amplia de colores políticos, "Perú ha demostrado tener estabilidad".

"Tenemos la confianza en el país, ya que esta es una industria de alta inversión que requiere estabilidades regulatorias. En el caso de las propuestas de los candidatos no hay ningún ítem específico de telecomunicaciones. Yo creo que todo el mundo se dan cuenta de la importancia de nuestro sector y su resilencia a las crisis, por eso es vital que mantenga su capacidad de inversión para generar capacidad y calidad de conexión a las personas. Eso es reconocido en Chile, Perú y todo el mundo. Esperamos que eso se refleje en las políticas", manifestó el ejecutivo.