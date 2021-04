Juntas de Accionistas

En la instancia, el presidente de la firma, Salvador Said, aprovechó de destacar el legado de su padre y fundador de la empresa, José Said Saffie, fallecido hace nueve meses.

"Hoy da la casualidad que se cumplen nueve meses de la muerte de mi padre, José Said Saffie, y es la primera junta que se lleva a cabo sin él. Por lo que me tomaré unos minutos para recordarlo y contarles brevemente sobre él y su relación con esta compañía, la que siempre estuvo entre sus máximos orgullos empresariales". Con esas palabras inició su intervención en la junta de accionistas de Parque Arauco el presidente de la firma, Salvador Said.

En la instancia, que se realizó de forma remota debido a la pandemia, el ejecutivo recordó los inicios de su padre en la firma y su compromiso para convertirla en un líder de la industria. En tanto, agradeció "a quienes contribuyeron a que mi padre partiera con la satisfacción de que Parque Arauco no solo se había transformado en lo que hace cuatro décadas él y los socios fundadores soñaron, sino en una empresa líder a la que le queda mucho potencial por crecer".

Tras ello, se dio paso a la discusión de las medidas que marcaron la operación del centro comercial durante 2020, destacando sus avances digitales en la instancia.

En lo era una de las materias más esperadas por los inversionistas, y luego de que el empresario Jack Mosa decidiera no postular a un segundo candidato a la mesa directiva, la junta de accionistas aprobó al nuevo directorio.

De esta manera, y por tres años, la mesa quedó conformada por Orlando Sáenz Rojas, José Domingo Eluchans Urenda, Salvador Said Somavía, Rodrigo Muñoz Muñoz, Rafael Aldunate Valdés y Guillermo Said Yarur.

En cuanto a los candidatos independientes, fueron fichadas Ana Holuigue Barros, actual presidenta de TVN y quien está sentada en la mesa del operador de centros comerciales desde 2019, Ana María Orellana, directora de la empresa de casinos Enjoy, y la carta de Mosa: Paul Fontaine Benavides, economista y asesor de su hermano Aníbal en Blanco y Negro, entidad en la que fue director entre 2013 y 2019.