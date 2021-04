Paz Corp revela plan de inversión para 2021, sujeto a las restricciones sanitarias y avance del plan de vacunación

Juntas de Accionistas

En junta de accionistas, firma renovó el directorio, que tendrá como presidente a Ariel Magendzo, quien era gerente general hasta hoy.

"Espero que la industria retome los índices saludables para alcanzar los niveles de ventas que existían previos a la pandemia, y obviamente nuestros resultados van a depender de nuestra capacidad de seguir liderando la industria con soluciones habitacionales que satisfagan las cambiantes necesidades de nuestros clientes". Con esas palabras, Enrique Bone, presidente de Paz, dio inicio a la junta ordinaria de accionistas de la inmobiliaria.

La firma presentó a sus accionistas el plan de inversiones para 2021, donde esperan invertir US$ 200 millones en el desarrollo de proyectos nuevos, iniciativas en ejecución y la compra de terrenos. De este monto, US$ 165 millones serán destinados a Chile y US$ 35 millones a Perú.

En su presentación, Ariel Magendzo, quien dejó hoy su cargo de gerencia general para asumir en el directorio, aseguró que este nivel de inversión "está en línea con lo que venimos invirtiendo previo a la pandemia", pero que está sujeto al desarrollo de la situación sanitaria.

"Obviamente que esto tiene una proyección de que las cosas respecto a la pandemia van mejorando conforme el plan de vacunación surta efecto. En caso de que no sea así y si es que las cuarentenas siguen, puede que este plan de inversión se vea modificado", señaló el ejecutivo.

También se refirió a los lanzamientos de proyectos nuevos en 2020, donde en Perú fueron tres, mientras los de Chile fueron detenidos por la emergencia sanitaria, ya que "los inicios de construcción implican más deuda y dada la incertidumbre que estábamos viviendo preferimos parar los lanzamientos nuevos".

"Habíamos lanzado algunos proyectos a finales del 2019 y ahora este año vamos a retomar y tenemos un plan bastante consistente con lo que veníamos haciendo pre pandemia respecto de lanzamientos de proyectos", comentó.

En cuanto al inicio de escrituraciones del año pasado, lograron recepcionar cuatro proyectos, dos ubicados en Lo Barnechea, uno en San Miguel y otro en Independencia. Magendzo recalcó que se alcazaron 4 millones de UF en escrituraciones, que representa una caída de 57% en comparación con 2020 y esa fue una de las principales causas que las utilidades de la compañía, que alcanzaron $ 11.511 millones, sufrieran una disminución de cerca del 50%.

Magendzo de gerente general a presidente

Hoy fue la salida de Ariel Magendzo de la gerencia general y se dio la bienvenida al cargo a César Barros. Junto con el cambio de gerencia, también hubo cambios en el directorio.

Posterior a la junta, se realizó una sesión donde se eligió a Magendzo como presidente de Paz. El directorio quedó conformado, además, por los reelectos Enrique Bone, Ricardo Paz, Karen Ergas, Francisco León, Jennifer Soto y Roberto Zahler.

Paz es una sociedad controlada por un grupo de sociedades relacionadas a distintas ramas de la familia Paz.