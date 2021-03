Víctor Bezanilla confirma que se mantendrá en la presidencia de Besalco hasta 2022

Juntas de Accionistas

Junto con asegurar su permanencia hasta el próximo año, destacó el plan de inversiones para este año.

En medio de la expectativa de que fuese su última junta de accionistas al mando de Besalco, Víctor Bezanilla, zanjó toda duda y aseguró que se mantendrá en el directorio hasta 2022. Esto a raíz de los distintos anuncios que ha hecho la misma compañía sobre su posible salida durante los últimos años, más aun cuando en agosto pasado que su hermano y gerente general de la firma señaló que su salida iba a ser en "cosa de meses".

"Estoy en el calendario de elección de directorio de la junta de accionistas de abril del próximo año. Yo pretendo quedarme hasta ahí y ahí cambiar el directorio", dijo Víctor Bezanilla la tarde de este miércoles.



Igualmente, el empresario señaló que "eso no quiere decir que esté amarrado, puedo irme antes". También recalcó que "en lo ejecutivo ya estoy fuera. No estoy centrado en Besalco en este momento".

En cuanto al desempeño de la compañía, Bezanilla señaló que están bastante optimistas del año en curso. "Tenemos un año bastante vendido, todos los sectores de la empresa están bastante bien, en una posición financiera cómoda", pero que la situación país puede afectar el desempeño anual, añadió poniendo la nota de cautela.

"Ahora, hay ciertas cosas que pueden pasar y hay que ser cuidadosos porque el país está metido en una vorágine electoral que puede traer consecuencias desconocidas. También hay otro tema que es la pandemia, que se ha ido alargando bastante más de lo que pensábamos", comentó.

Recalcó que "si fuera un año normal, sin las elecciones y sin la pandemia, diría que vamos a tener un excelente año como empresa, pero estas cosas puedan traer vicisitudes que no somos capaces de anticipar".

Comentó que en Perú, el segundo país donde tienen presencia, "también tenemos una cantidad "de trabajo importante, mucho más de lo que hemos tenido nunca", pero que también "está enredado políticamente" y que en cuanto a la pandemia "están peor que nosotros".

Pese a la incertidumbre, el empresario destacó que el plan de inversiones de la empresa de 2021 "contrasta con un año normal" y que podría alcanzar entre los US$ 260 y 280 millones. En 2020, las inversiones alcanzaron un monto de US$ 190 millones.



El gerente general de la firma, Paulo Bezanilla, complementó que en estos primeros meses del año adquirieron dos nuevos contratos en Perú, que suman US$ 240 millones.

En cuanto al backlog -proyectos por concretar- este alcanza 28,73 millones de UF. Según Víctor Bezanilla, como firma están "muy conformes" con ese monto y que seguiría aumentando por algunas adjudicaciones que pueden concretarse durante estos meses.