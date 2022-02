Embalse en región de Coquimbo se quedó sin agua para regantes y falta de nieve acentúa crisis

Medio Ambiente

Aproximadamente hace cinco años que la situación es crítica en el lugar, ya que la sequía ha provocado que en todo este tiempo el tranque no se haya repletado.

A partir de este jueves el Embalse Cogotí, ubicado en la región de Coquimbo, solo cuenta con agua sistémica, es decir, el suministro es tan poco que ya no es posible que salga por las válvulas para ser utilizada por los agricultores.

El diario El Día entrevistó al administrador de la infraestrucutura, Manuel Álvarez, quien les contó que en "este momento" ya no sale agua para surtir a los regantes de la asociación de canalistas del embalse Cogotí.

Y de hecho, puntualizó que "esta situación se viene comunicando hace como dos meses atrás. Nosotros tenemos un calendario de turno, el último turno comenzó la semana pasada, iba ser variante por la cantidad de sedimento y el comportamiento de embalse, y lo terminamos este miércoles, ya cerró", indicó.

Álvarez dijo que hace aproximadamente cinco años que la situación es crítica, consignó El Día, ya que la sequía ha provocado que en todo este tiempo el tranque no haya sido repletado. Y precisó que la última vez que el embalse estuvo lleno fue en 2017, aunque para se período se analizó que sería insuficiente para una recarga adecuada.

La situación se ha complicado porque la región ya no cuenta un hielo, recurso en el cual se apoyaban ante la falta de agua fresca. "Antiguamente nosotros nos apoyábamos con los deshielos, pero ya no hay hielo, las nevadas que caen no alcanzan a convertirse en hielo y se van a rellenar napas y subsuelos, y eso no llega al embalse", agregó en la nota local.

Pese a que la falta de suministro es crítica para los agricultores locales, Manuel Álvarez explicó que mientras no caigan las lluvias la administración del Embalse Cogotí aprovechará el tiempo en realizar reparaciones que se encuentran pendientes. Estas permitirán que en un futuro no se pierda el recurso hídrico.

"Estas reparaciones solo se pueden hacer con el embalse vacío, con estas podemos disminuir las perdidas por infiltración. Tenemos ciertas infiltraciones que son propias de la cortina, estamos viendo formas de encontrar una solución técnica que elimine o baje esa infiltración, para que cuando se llene el embalse no se pierda más cantidad de agua", explicó Manuel Álvarez.