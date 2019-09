Fernando Barros se defiende: "parece impropio que se haya estigmatizado una opinión"

Medio Ambiente

El abogado consejero de la Sofofa salió a precisar sus dichos sobre la COP25 que generaron rechazo del gobierno y parte del sector empresarial.

El abogado consejero de la Sofofa, Fernando Barros, salió a aclarar los dichos de su columna del viernes pasado en Diario Financiero, sobre la realización de la COP25 en medio de un escenario rítico para la economía nacional.

A través de una carta al director en El Mercurio, dijo que lamentar que "estas críticas revelen no haber entendido que mi llamado no ha sido a la indiferencia empresarial frente al medio ambiente, sino que, por el contrario, a cuidar que el tema del cambio climático y sus causas sea abordado de forma seria y científicamente, recordando que se debe buscar una relación equilibrada y sustentable, entre personas y naturaleza".

Las aclaraciones de Barros se dan luego que distintos secretarios de Estado y representantes empresariales como la CPC y Sofofa, rechazaran los dichos de consejero, quien dijo aseguró representar un sector que no está de acuerdo con la realización de la COP25 en Chile.

Barros enfatizo´que "parece impropio que se haya escalado el tema estigmatizando una opinión como una suerte de sacrilegio, dividiendo a la sociedad entre iluminados y negacionistas".

El abogado dijo que su opinión está fundada en sus más de 40 años de trabajo "apoyando el emprendimiento y la actividad empresarial (...) período en el que he sido testigo del esfuerzo permanente y creciente de la empresa privada chilena en orden a mejorar los estándares medioambientales (...) viendo con preocupación la demonización por parte de las actividades productivas y empresariales y la formulación de exigencias desmedidas que, en definitiva, afectar siempre a los sectores más postergados".



Moreno: "En primer lugar lo que vamos a vivir en Chile co la COP25 es algo grande, vamos a estar en ele centro de la discusión mundial y son cosas que importan. La protección del medio ambiente es un tema que independiente de las causas no hay duda que está sucediendo. Esto tiene un impacto en el sectorempresarial, no sólo porque tienen que adaptarse, sino la gente exige otras cosas, el hecho de que se colabore no queire decir que los resultados tienen que ver con el color (político). Son aportes buenos para cHile.