Jobet y dichos de Barros: "Grupos de empresarios temen que en la COP25 se dé una discusión muy pro medio ambiente"

Medio Ambiente

Las declaraciones del consejero de la Sofofa, Fernando Barros, quien criticó en una columna de opinión en Diario Financiero la posición empresarial de cara a la COP25 y apuntó a un supuesto sesgo ideológico en el debate del cambio climático llegaron al gobierno.

En conversación con Tele13 Radio, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, dijo no saber qué tan representativa es la voz del empresario. Sin embargo, reconoció: "Más allá de Fernando Barros, él da cuenta de una postura que no es sólo de él. Me imagino que hay grupos empresariales que tienen temor de que, en el marco de la COP, se dé una discusión que tenga un sesgo muy pro medio ambiente, pero hay un supuesto en ese temor que no comparto en cuanto a que cuidar el medio ambiente es contrario al desarrollo económico. Eso no es verdad".

El secretario de Estado cuestionó de entrada que se ponga en duda el cambio climático, ya que la evidencia científica es muy contundente y transversal en asegurar que la Tierra se está calentando, que es resultado de las acciones humanas, y que tendrá consecuencias muy severas sobre todo para las futuras generaciones.

"La evidencia científica es muy contundente. No sé a quién se referirá pero hoy día la verdad que el consenso es muy amplio. El gobierno tomó el liderazgo en este tema, no solamente en Chile convocando a todos los actores nacionales, sino que además haciéndose cargo de la COP. La ministra (de Medio Ambiente) y el Presidente se jugaron un partido ambicioso, pero creo que el correcto y la convocatoria que hemos tenido como gobierno ha sido muy buena", sostuvo.

Y aunque reconoció entender las aprensiones de algunos sectores, puntualizó que a veces los distintos actores miran este tema desde una visión muy parcial. "Por ejemplo, ambientalistas -algunos más extremos- tienden a mirar el tema como si esto fuera un problema puramente ambiental. Algunas voces del empresariado lo miran solamente desde la óptica económica. Y la complejidad de este problema -entre varias- es que es ambiental pero también es social, económico, tiene implicancias políticas, culturales. Y lo difícil es articular todas esas miradas para construir un plan consensuado, de largo plazo, que podamos ejecutar", explicó.

Respecto a la tensión que se pone en el debate entre el crecimiento económico y medio ambiente, Jobet señaló que cuando se mira desde el punto de vista estrictamente económico, haciendo la salvedad que no es la única arista, no hacer nada hoy y esperar que lleguen las consecuencias es mucho más caro que actuar hoy. En esa línea, aseguró que la mayoría de las medidas que se deben tomar para combatir el cambio climático son económicamente beneficiosas para el país (como la descarbonización) y que a Chile se le abren enormes oportunidades de negocio con el calentamiento global en el litio, cobre verde e hidrógeno verde.

"Entiendo que, cuando uno escucha las voces de algunos ambientalistas más extremos que dicen algunas de las cosas que se han citado en las columnas, uno se puede asustar. Por eso es importante que los empresarios sean parte de la discusión", enfatizó.

De cara a la COP25, el ministro Jobet afirmó que la discusión probablemente más importante que se tendrá en Chile en diciembre es el llamado artículo 6 del Acuerdo de París que dice que el calentamiento global es un problema mundial y, por lo tanto, "da lo mismo si es que nosotros reducimos una tonelada de emisión en Chile o si la reducimos en otro país". "El artículo 6 dice que dado que es así, generemos un mecanismo para que yo pueda compensar mis emisiones reduciéndolas en otro país. Por ejemplo, Suiza podría financiar un proyecto en Chile para cumplir en Chile parte de las cuotas de reducción de emisiones que se comprometió a cumplir Suiza", dijo, agregando que uno de los elementos que hay que negociar es cómo evitar la doble contabilidad.

La autoridad sentenció que "no hay nada que le haga más daño a la empresa privada que instalar la idea de que para ser exitoso y sostenible en el tiempo financieramente tiene que seguir como dañando el medio ambiente y mantener el status quo, yo creo todo lo contrario". Y añadió: "En la esencia del libre mercado está la capacidad de las empresas de innovar y resolver problemas. Hay una falta de confianza en su propia capacidad siento yo cuando toman esa postura".