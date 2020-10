Ley de Glaciares se votará la próxima semana

Medio Ambiente

Aunque el compromiso era votar esta semana el proyecto de ley que busca la protección de los glaciares, su discusión en la comisión de Minería y Energía del Senado se extendió tras nuevas propuestas que dejaron evidencia algunas diferencias, por lo cual la definición quedó para la próxima semana. Para el senador Alejandro García-Huidobro, se desafecta un glaciar cuando ya no existe, ya que -a su juicio- el inventario que impulsa la propuesta del gobierno está para identificar la presencia de ellos. A su vez, su par Guido Girardi, recalcó que está por una definición y no un catastro. "No estamos protegiendo lo que está en el catastro, sino que toda masa se constituya de acuerdo a la definición", dijo.