Proyecto minero-portuario Dominga fue aprobado por la autoridad ambiental y candidatos presidenciales reaccionan

Medio Ambiente

Esta luz verde le da el pase a Andes Iron para instalar un megapuerto en la comuna de La Higuera Región de Coquimbo. Tuvo voto en contra del delegado presidencial.

Con 11 votos a favor y uno en contra, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó el polémico proyecto minero-portuario Dominga, de la empresa Andes Iron, ubicado en la comuna de La Higuera, en la cuarta región.

Así, esta luz verde le da el pase a la compañía para la realización del mega proyecto en el área, aunque aún quedan temas judiciales pendientes y, seguramente, se abrirán nuevos frentes tras esta resolución. El viernes de la semana, tras una solicitud de la empresa, la comisión lo dejó en tabla para hoy a las las 8:30 horas.

Pese a recibir un apoyo mayoritario, tuvo el voto en contra fue del delegado presidencial Pablo Herman, quien envió una señal al pedir que esto solo se puede desarrollar aprovechando otros puertos de la zona, aludiendo a terminal que tiene aprobado CAP. Una de las principales críticas que ha recibido la iniciativa es porque su terminal portuario está a 26 kilómetros de Punta Choros.

Te podría interesar: "Tras solicitud de Andes Iron de que se cumpla fallo, Comisión Ambiental de Coquimbo pone en tabla votación de proyecto Dominga".

Según diversas publicaciones en Twitter, la votación se desarrolló con algunos grupos opositores fuera del recinto.

Reacciones

Las reacciones no se hicieron esperar. Liesbeth van der Meer, directora de Oceana, dijo que "la conclusión es que tecnicamente se rechaza y políticamente se aprueba, esta es la quinta oportunidad a un proyecto que debió haber sido rechazado tempranamente, pero simplemente sigue flotando por que en Chile el cuidado del medio ambiente no es la prioridad".

Una de las críticas de las organizaciones es que el proyecto no debió haber sido puesto en tabla mientras no se resolviera una reclamación pendiente en la Corte Suprema, a raíz del fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que había ordenado que la comisión ambiental de la región se volviera a pronunciar.

Matías Asun, director nacional de Greenpeace, dijo que este proyecto va a continuar judicializado y se aprueba a "dos días de saber que el planeta está en llamas y no tenemos ni un centímetro cuadrado más de oceano, de bosques, de naturaleza, que perder".

En contrapartida, Diego Hernández, presidente de Sonami, señaló que "Dominga ha pasado por un excesivo periodo de tramitación y que, no obstante, haber cumplido con todas las exigencias que la autoridad ambiental le ha hecho, después de diversos procesos considerados en la legislación, aún no cuenta con la certeza de que pueda llegar a materializarse, ya que seguramente los opositores insistirán en impedir su materialización".

La presidenta del Senado y precandidata presidencial, Yasna Provoste, dijo en Twitter que "el proyecto Dominga es incompatible con el modelo socio ambiental que estamos impulsando, que pone al centro a las personas y los territorios. Es esto lo que Chile necesita y demanda. Por eso digo con fuerza: ¡No queremos una nueva zona de sacrificio!", mientras Paula Narváez agregó que esta aprobación "es un error que nos costará caro. Esto no es progreso, es el comienzo de una nueva zona de sacrificio. No queremos desarrollo a costa de los territorios y del bienestar de las personas. No profundicemos la crisis climática".

El candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, señaló que "Chile Vamos y la derecha están haciendo un daño irreparable al permitir que continue el proyecto de minera Dominga. Nuestra postura en esto es clara y la mantendremos firme en un futuro gobierno: queremos desarrollo pero no a costa del medio ambiente y las comunidades".