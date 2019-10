Sindicatos citan a reunión de emergencia por eventual cierre de Ventanas y se declaran en estado de alerta

Medio Ambiente

La presidenta del Sindicato Nº1, Andrea Cruces, asegura que la decisión implica perder más de 8 mil puestos de trabajo, por lo que hoy se han concentrado en contener a los trabajadores y piden a la administración un pronunciamiento claro.

Absoluta sorpresa y un despertar amargo. Así describe la presidenta del Sindicato Nº1, Andrea Cruces, los trascendidos que apuntan a un eventual cierre de la fundición Ventanas de Codelco, por lo que desde ya piden que las autoridades les den una declaración oficial respecto al tema y que la estatal haga lo suyo exigiendo explicaciones. Mientras eso sucede, los trabajadores ya decidieron reunirse mañana en asambleas conjuntas para analizar la situación y evaluar movilizaciones.

"Nosotros como trabajadores estamos ya armándonos para empezar a hacer movilizaciones. Si el gobierno quiere este tipo de conversaciones de esta manera, las va a tener. Nosotros hemos sido súper cautos, muy responsables y respetuosos, pero eso hoy no nos sirve", señala Cruces.

La dirigenta además no descarta eventuales movilizaciones, ya que asegura que "no vamos a permitir bajo ningún concepto que nos cierren la División". Lo único que necesitamos en Ventanas es inversión para seguir trabajando como corresponde, cumpliendo con todas las de la ley como lo hemos hecho hasta ahora. Hemos tenido más de 200 fiscalizaciones y no han encontrado absolutamente nada", asegura.

Según explica la dirigenta, el impacto del cierre de la fundición implica perder más de 8 mil puestos de trabajo, por lo que hoy se han concentrado en contener a los trabajadores y pedir a la administración un pronunciamiento claro. Con esta decisión, dice, "los concentrados los van a mandar a China y después nos van a manejar como quieren y seguimos siendo un país subdesarrollado". Y recalca: "Las movilizaciones las tenemos que evaluar. Es una conversación interna como trabajadores, pero sí la alta administración tiene que pronunciarse".

Mientras, el presidente del Sindicato Turnados de la División Ventanas, Juan Peña, también se mostró sorprendido por la información, asegurando que "no ha habido confirmación respecto de la alta dirección de Codelco ni tampoco del Presidente de la República".

El dirigente reconoce que "al menos los trabajadores de Ventanas ya nos encontramos en un estado de alerta y de movilización". Según explicó, están esperando lo que plantee la FTC y que sea ésta la organización quien lidere la defensa de la fundición Ventanas y de todas las fundiciones del país. "Por lo tanto, estamos en la planificación de las acciones y de los pasos a seguir. Lo que puedo asegurar es que como trabajadores no nos vamos a quedar tranquilos, porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo y la verdad es que aquí no está solo la defensa del empleo de los que trabajan en la fundición, es más profunda la discusión", dice. Peña agrega que están citando para mañana asambleas conjuntas-con carácter de urgente- para analizar la situación con los trabajadores.

Para Peña, no hay incumplimientos que justifiquen tomar una medida de esta envergadura: "Hemos cumplido todo lo que se nos ha exigido. Si la discusión es avanzar a normativas internacionales que las compartimos absolutamente, si eso es así, estamos dispuestos a hacerlo. Y podemos ir a las mayores capturas. Existe tecnología del 99, vamos a buscarla, pero el ejemplo no es el cierre, menos si es una empresa del Estado".