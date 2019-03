Acción de SQM ignora drástico informe de Banchile/Citi y corta racha perdedora en la bolsa

Minería

Tras los débiles resultados y bajas proyecciones del litio, el papel de la minera no metálica cayó por tres días, pero hoy la cosa se dio vuelta. Enel América no tuvo tanta suerte y profundizó sus pérdidas.

Nada de buenos fueron los últimos días para SQM en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) luego de que reportara los resultados del último trimestre del año pasado. Menores proyecciones de venta de litio remecieron a los inversionistas que comenzaron a vender acciones al no considerar tan atractivo al papel con las nuevas proyecciones.

El jueves pasado -día que se conocieron los resultados- la acción de la minera no metálica bajó 5,38%, el viernes lo hizo en 4,29% y ayer cayó 1,85%. Hoy, sin embargo, el título logró revertir las bajas de la mañana y cerró la jornada con un avance de 0,79% que lo dejó en $ 25.800.

Con esto, el título se sacudió las malas noticias que ha recibido recientemente por el lado de las firmas financieras internacionales.

El viernes JPMorgan fue el que recortó el precio objetivo y recortó la recomendación de la empresa ligada a Julio Ponce Lerou y ahora fue el turno de Banchile/Citi. La entidad ahora dice que no hay que comprar la acción de SQM, sino que mantenerla, además, aplicó un fuerte recorte al precio objetivo de US$ 53 a US$ 41.

"Seguimos con una visión positiva respecto a las perspectivas de crecimiento de la demanda de litio (la compañía de hecho ahora anticipa una demanda de alrededor de 1 millón de toneladas en 2025), pero no esperamos un desempeño de la acción suficientemente positivo durante los próximos 12 meses", comentó en un informe enviado a sus clientes.

Banchile/Citi indicó que SQM está viendo un riesgo importante de una sobreoferta de litio durante 2019, por lo que esperan una rebaja "significativa en las estimaciones de las utilidades de la empresa por parte del consenso de mercado".

"En este sentido, preferimos esperar hasta que los fundamentos de la compañía mejoren o haya una mejor oportunidad de entrada", añadió.

En la vereda opuesta, Enel Américas sigue profundizando su caída, con una baja de 0,44% que lo dejó ubicado en $ 111,51 al finalizar las operaciones, extendiendo su racha perdedora por siete jornadas consecutivas.

Pese a que los pesos pesados del IPSA tuvieron un día más tranquilo que en jornadas anteriores, el IPSA anotó una caída de 0,21% que lo dejó en 5.229,90 puntos.