Acuerdo con Corfo abre la puerta a una asociación SQM-Codelco para explotar litio en Maricunga

Minería

Eduardo Bitran dijo que la intención es dejar disponible la opción para que la minera estatal evalúe la posibilidad de consolidar la propiedad minera en el Salar de Maricunga.

Tal como se esperaba, y cinco años después de comenzado el litigio entre Corfo y la minera no metálica SQM por el arriendo del Salar de Atacama, ayer se logró un histórico acuerdo bajo el arbitraje del abogado Héctor Humeres, del centro de mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.

Uno de los principales puntos que llamó la atención fue la inclusión de una cláusula que facilitaría una asociación entre SQM y la estatal Codelco, con el fin de explotar el salar de Maricunga, el segundo en importancia en el país, luego del de Atacama.

Según explicó el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Eduardo Bitran, la intención es “dejar disponible (la opción) para Codelco, para que evalúe la posibilidad de consolidar la propiedad minera en el Salar de Maricunga y viabilizar el desarrollo de una nueva actividad en este ámbito”.

Este mecanismo tiene todo el sentido, porque daría viabilidad al proyecto que busca impulsar la minera estatal en ese recinto, donde la propiedad no le alcanza para realizar una explotación rentable. De hecho, actualmente Codelco tiene en marcha un concurso para encontrar un socio con el cual explotar Maricunga, donde SQM participó, pero quedó descalificado.

En Maricunga es Codelco quien concentra la mayor cantidad de terreno, con más de 2.600 hectáreas, seguido de Minera Salar Blanco, con más de 2.500 hectáreas y SQM con poco más de 2.200 hectáreas.

El problema para la estatal es que su propiedad está dispersa y gran parte de ésta se encuentra en una zona que no es explotable, lo que la obligaría a buscar una asociación.

En el concurso que llevan adelante -y que a la fecha no presenta novedades-, se exige a los participantes garantizar el acceso a 2.000 hectáreas en el salar.

Según Bitran, la propuesta habría sido bien recibida por la minera y aseguró que “estamos en condiciones de entregar una opción gratis sobre este tema, lo que siempre es una buena noticia. A cualquier compañía que le entregues una opción gratis, no puedes decirle que no, además que queda como opción, por lo que son sólo buenas noticias; es decisión de Codelco qué hacer ahora”, dijo.

“Vamos a recuperar el liderazgo mundial”

Los puntos del acuerdo entre Corfo y SQM se harán efectivos luego de que la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) dé luz verde a la ampliación de la cuota, y que la Contraloría tome razón de las condiciones, ya que en la mañana de ayer fue respaldado por parte del Consejo de del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El vicepresidente ejecutivo de la estatal habló de una “potente señal de expansión” al mercado, con la que Chile buscará recuperar su liderazgo en el mercado mundial del litio, que sumado a los contratos de Albemarle, permitarán que Chile logre el 45% de la participación mundial. Ambos acuerdos implican que entre el 2017 y 2030 los ingresos adicionales para el Estado y las comunidades ronden los US$ 12 mil millones

También existen condiciones para el mejoramiento del gobierno corporativo, que con toda seguridad tendrá como presidente al exlíder de la CPC, Alberto Salas.

Julio Ponce se comprometió a dejar el control de la firma. Asimismo, existirán dos veedores foráneos, uno que se encargará de supervisar los contratos, y otro del la explotación sustentable del salar de Atacama.

Para el CEO de SQM, Patricio de Solminihac, se cerró “un buen acuerdo para ambas partes”, y destacó que “SQM realizará un importante esfuerzo económico en los primeros años, con altos pagos de arrendamiento e inversiones en capacidad de producción, pero a largo plazo podremos consolidar nuestro liderazgo en la industria”.

Para aprovechar el total de la cuota, la minera deberá invertir unos US$ 1.000 milones, con los que podría elevar su producción de Carbonato de Litio Equivalente (LCE) de las 45 mil toneladas actuales, a 216 mil toneladas en 2025.

También existen aportes para las comunidades y para la Región de Atacama; así, la empresa se compromete a aportar hasta US$ 18,9 millones por año a esfuerzos de investigación y desarrollo, hasta US$ 15 millones anuales a las comunidades aledañas a la cuenca del Salar de Atacama, y un 1,7% de las ventas totales de SQM Salar anuales al gobierno regional, lo que equivaldría a US$ 17 millones.

Las regalías que tendrá que cancelar la minera, entre las que se incluyen los US$ 17 millones por la multa de arrendamiento, llegan al 30% de las ventas. “Se trata de la mayor participación del Estado en rentas a nivel mundial, este debería ser un ejemplo a seguir en el continente”, dijo Bitran.

Acciones Cascada sufren fuerte caída por temor a sobreoferta de litio

Mientras los productores de litio se están apresurando a expandir sus operaciones para intentar ser los primeros en beneficiarse del auge de los autos eléctricos, los temores sobre un exceso de oferta están golpeando con fuerza las acciones de las firmas mineras.

Los títulos de SQM se hundieron más de 5% ayer en la apertura en Santiago, reflejando la caída de 6,6% que sufrieron el martes sus American Depositary Receipts (ADR) en Estados Unidos, cuando el mercado local se encontraba cerrado por feriado.

En la plaza local, las acciones SQM-B cerraron ayer con una caída de 5,13%, hasta los $ 36.424 cada una.

Las acciones cascada también registraron bajas durante la jornada.

Así es como los papeles de Oro Blanco evidenciaron una caída de 2,8%, los de Calichera A descendieron 2,12%, mientras los títulos de Nitratos bajaron 2,11%.

El declive se produjo en un día clave para la firma, cuando se concretó el esperado acuerdo entre SQM y Corfo para determinar el futuro de sus licencias de explotación, una negociación que podría llevar a la compañía a casi duplicar su capacidad de producción.

Y son precisamente los temores de los inversionistas a que los productores estén subiendo demasiado su apuesta los que están golpeando las acciones de las firmas mineras.

Capacidad adicional

Los títulos de Albemarle, la minera estadounidense que no ha descartado el comprar la participación que Potash Corp of Saskatchewan tiene en la chilena, cayeron 5,5% el martes y bajaron 0,8% ayer.

"Sería muy difícil imaginar que el mercado pudiera tener falta de suministro en el futuro. Todo apunta a que el mercado se está acercando a un peak en términos de precios", dijo a Financial Times Robert Baylis, analista de la consultora Roskill en Londres. Paralelamente, la australiana Orocobre, que tiene un proyecto de litio en Argentina, informó esta semana que su producción aumentó en 85% en el cuarto trimestre del año pasado.

La firma también anunció un acuerdo con una filial de Toyota que le permitirá agregar una capacidad adicional de 25.000 toneladas de producción anual de litio.

En tanto, su compatriota Galaxy Resources dijo que su producción creció 11% a un récord de 52.139 toneladas en el último cuarto de 2017.