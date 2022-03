Ad portas de su salida, Juan Benavides, presidente del directorio de Codelco hace balance de su gestión

Minería

En la memoria anual de la empresa estatal, el máximo ejecutivo recalcó que están centrando sus esfuerzos en repensar la minería del futuro.

Una revisión de lo avanzado y los desafíos que se avecinan se detallan en las cartas de los máximos ejecutivos de Codelco contenidas en la memoria anual 2021 de la estatal. Con un tono de balance ad portas de su salida, el presidente del directorio Juan Benavides, recordó el escenario que enfrentaba la firma cuando asumió su rol en mayo de 2018 con yacimientos antiguos, una ley de mineral cayendo permanentemente y con infraestructura que aún no se ajustaba por completo a los requerimientos medioambientales ni del negocio.

Según relató, estaban construyendo los proyectos estructurales Chuquicamata Subterránea, Traspaso Andina y la Cartera de Proyectos Teniente. Rajo Inca se encontraba en estudio de factibilidad e inicio de obras tempranas, y Sulfuros de Radomiro Tomic Fase II, en proceso de optimización de su caso de negocio.

"Financiarlos era un desafío. Con una deuda financiera neta individual cercana a US$ 14 mil millones, se habían invertido casi US$ 17 mil millones entre proyectos estructurales (...) A esa cifra, debíamos sumar otros US$ 39 mil millones para costear los proyectos estructurales, inversiones mineras y medioambientales para el período 2019-2028", relató.

Considerando que la producción esperada sólo mantendría el promedio de los últimos años, en torno al 1.700.000 toneladas de cobre fino anuales, la única opción para no afectar la solidez económica de la compañía -recalcó- era enfocarse en la eficiencia en la gestión. "Nos abocamos a implementar la más profunda transformación del negocio y de la cultura interna de la historia de Codelco, para hacerla más competitiva y convertirla en una compañía con estándares mundiales en materia de sustentabilidad, probidad, tecnología, innovación y desarrollo de las personas", destacó.

Benavides apuntó a que siguen avanzando para ubicarse en el segundo cuartil de productividad en la industria del cobre y se ha logrado mantener la deuda neta en torno a los US$ 15 mil millones a pesar de los crecientes niveles de inversión.

Pensando en lo que se viene, el presidente del directorio aseguró: "Estamos centrando esfuerzos en repensar la minería del futuro, que permita hacer frente a los desafíos técnicos, acorde a una sensibilidad y responsabilidad cada vez más exigentes en cuanto a una serie de requerimientos medioambientales y de sostenibilidad del negocio, con una mirada amplia que aborda el desarrollo de las personas, el resguardo de las finanzas, la búsqueda constante de innovación, la aplicación de nuevas tecnologías, la gestión eficiente de proveedores y una conducta ética generalizada".

A su juicio, "todo el proceso de transformación para que Codelco siga aportando al país requiere continuar desarrollando una minería con estándares cada vez más elevados", en sintonía con las crecientes exigencias de las comunidades, clientes, trabajadoras y trabajadores, inversionistas y otras partes interesadas en la actividad.

"Esa es la ruta que hemos seguido en estos cuatro años como directorio, para que la gran empresa de Chile continúe aportando al progreso de nuestro país por 50 años más", lanzó.

50 años de la nacionalización del cobre

Mientras, con un acento en el manejo de la pandemia por el Covid-19, el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, sostuvo en su misiva que el año pasado fue especial para quienes forman parte de esta gran empresa y para quienes alguna vez trabajaron en ella, pues se cumplieron cinco décadas desde que Codelco pasó de manos de privados al Estado de Chile y se conmemoró con un nutrido programa para poner en valor el aporte al país y el compromiso con el futuro de la minería.

"Nuestro slogan 'Ya son 50 Años por Chile, ¡vamos por 50 años más!' refleja el espíritu de todos quienes trabajamos en esta Corporación que tanto ha entregado a nuestro país y que sigue esforzándose para continuar aportando a su progreso durante cinco décadas más", sentenció.

Junto a la crisis sanitaria, el ejecutivo indicó que fueron testigos de la inflación y la ralentización de la economía china, pero también de la reactivación económica en diversos países, de un crecimiento de la demanda de cobre para energías renovables y del aumento del optimismo entre los inversionistas, lo que permitió que el precio del metal promediara 4,23 US$/lb en el año, el más alto de la última década.

Fue en ese contexto en que se creó la oficina de Codelco Singapur para ingresar a los mercados indio y asiático, y diversificar la cartera de clientes, "una potente señal considerando que el mayor crecimiento a nivel mundial en el consumo de cobre provendrá, los próximos 20 años, de dichas zonas geográficas".

La inversión asociada a la ejecución de los proyectos estructurales, puntualizó, alcanzó en 2021 un monto de US$ 1.226 millones, cifra que representa 45% del total de la cartera de inversiones para el año (US$ 2.721 millones). Además, destacó que lograron acuerdos en 16 procesos de negociación colectiva en 2021 y, también, negociaron y acordaron ocho convenios colectivos anticipados correspondientes a 2022.