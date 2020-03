Andes Iron sorprende en alegatos por Dominga y se compromete a que habrá un solo puerto en La Higuera

Minería

Estaría disponible a no construir su terminal siempre que Cruz Grande haga el suyo. Este último sería incierto, ya que no cuenta con concesión marítima y hay recursos en su contra por parte de Oceana.

Casi seis meses han transcurrido desde que el polémico proyecto minero-portuario Dominga sufrió un duro revés, luego que la Corte Suprema decidiera que el caso debía ser revisado nuevamente por el Tribunal Ambiental de Antofagasta y ordenara que la entidad analizara el tema de fondo correspondiente a la calidad ambiental de la iniciativa que se impulsa en la Región de Coquimbo. Y ayer defensores y detractores vivieron su primer cara a cara.

Pero el enfrentamiento no fue sólo el momento para insistir en argumentos ya esgrimidos. En los últimos minutos de su intervención, y sorprendiendo incluso a los ministros del Primer Tribunal Ambiental, Andes Iron anunció una propuesta para dar respiro al proyecto, cuya inversión se estima en unos US$ 2.500 millones. La empresa comprometió la instalación de un solo puerto en La Higuera. Según explicó, Dominga estaría disponible a no construir su puerto, siempre que el proyecto Cruz Grande, de CAP, lo haga. Eso sí, esto último sería incierto, ya que no cuenta con concesión marítima y hay recursos en su contra por parte de Oceana.

"Entendemos la preocupación de los opositores al proyecto, a la existencia de dos puertos en la zona. Estamos asumiendo el compromiso de que se construya un solo puerto en esta zona. Esto significa que si el proyecto Cruz Grande construye su puerto, nosotros no haremos el nuestro y por lo tanto evaluaremos ambientalmente la conexión. Entendemos que esta es una declaración importante y espero que los opositores y la comunidad lo valore", señaló el abogado de la empresa, Patricio Leyton, al finalizar su alegato.

Según explicó, si bien están disponibles a evaluar la conexión entre el proyecto y la zona portuaria de Cruz Grande, "no puedo renunciar en esta instancia a mi puerto, pues como es de público conocimiento la organización Oceana ha solicitado la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Cruz Grande, proyecto que además carece de concesión marítima y por tanto su futuro es incierto".

A través de un comunicado, la empresa ratificó lo señalado por su abogado, asegurando que se realizó una nueva propuesta consistente en que se compromete a la instalación de un solo puerto en la zona. En la actualidad, en la comuna existe el proyecto portuario Cruz Grande, que CAP pretende emplazar en la localidad de Chungungo, y el proyecto Dominga, que contempla la construcción de un puerto en la zona de Totoralillo Norte.

Oceana: "Debe resolverse controversia actual"

La propuesta tuvo una rápida respuesta. El abogado de Oceana y director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa, sostuvo que "Andes Iron está en su libertad de presentar a evaluación ambiental un nuevo proyecto minero si así lo estima conveniente, pero eso no tendrá relación con el proyecto Dominga actual, que discutimos en estos días".

El representante de la organización explicó que ni el Tribunal Ambiental está para pronunciarse sobre las ideas de la empresa, ni este procedimiento tiene ese fin. "Debe resolverse la controversia sobre el proyecto actual y si Andes Iron quiere hacer un proyecto nuevo, quizás sería bueno que se desista de este juicio y haga una evaluación adecuada de sus nuevos emprendimientos", agregó.

En la primera jornada de alegatos, el turno también fue para la abogada del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Camila Palacios, quien desmenuzó diversos aspectos como la línea de medio marino y ruta de navegación. "Este fue un aspecto que se incluyó en el marco de la evaluación, la contraparte señala que desde un principio se habría analizado este tema, sin embargo las rutas de navegación fueron consideradas en materia de riesgo que es muy distinto considerarlas como impactos ambientales", comentó.

En la instancia se presentaron terceros coadyugantes de la reclamante como Carlos Claussen en representación de la Asociación Gremial Minera de la Higuera; y Fernando Roco por 248 personas de la comuna de La Higuera.