Anglo American muestra cautela y dice que no se dejará "seducir" por altos precios de las materias primas

La minera británica, que en Chile opera Collahuasi, Los Bronces y El Soldado, reportó un aumento de las ganancias en el segundo semestre de 2020 a su mejor resultado para el período en una década.

El presidente ejecutivo de Anglo American, Mark Cutifani, dijo este jueves que la compañía no se dejará "seducir" por el reciente boom de los precios de los commodities, por lo que seguirá con sus planes de mantener el control de gastos tanto para nuevos acuerdos como proyectos.

Cutifani dijo que los fundamentos de sus materias primas clave -que incluyen cobre, platino y diamantes-, eran sólidos y la demanda en la mayoría de los sectores era "muy buena". Sin embargo, dijo que no se dejarían "seducir" por ello.

"He estado en la industria durante 44 años y he visto ciclos y superciclos", dijo. "Vamos a mantener la disciplina en nuestro capital porque es en momentos como este cuando las empresas pierden de vista lo básico y se meten en problemas".

La industria minera acaba de recuperarse de una ola de gastos que desencadenó una crisis de deuda en todo el sector en 2014.

Sus palabras se produjeron luego de que la firma británica -que en Chile opera las minas Collahuasi, Los Bronces y El Soldado- reporta un fuerte aumento en las ganancias del segundo semestre de 2020, por el aumento de los precios y menores restricciones por el Covid-19.

En los primeros seis meses del año, las ganancias subyacentes de Anglo antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización cayeron casi un 40% a US$ 3.400 millones, arrastradas por la caída de las ventas en De Beers, los cierres que afectaron la producción en Sudáfrica y los problemas operativos en platino y carbón. .

Pero, en el segundo semestre, el Ebitda subyacente -la medida de las ganancias rastreadas por los analistas-, se recuperó a US$ 6.500 millones de dólares, el mejor rendimiento de Anglo para el período en los últimos 10 años.

Para el año completo, las ganancias fueron de US$ 9.800 millones, un 2% menos que el año anterior, con ingresos de US$ 31 mil millones. El mineral de hierro, el cobre y los metales del grupo del platino (PGM) generaron el 90% del total.

La deuda neta de Anglo ascendió a US$ 5.600 millones, por debajo de los US$ 7.600 millones en la etapa de medio año, y la compañía mantuvo su política de pagar el 40% de las ganancias a los accionistas, declarando un dividendo final de US$ 0,72 centavos por acción.

A la fecha, Anglo es una de las pocas grandes empresas mineras que promete un crecimiento de la producción con una gran mina de cobre en Perú que entrará en funcionamiento el próximo año.