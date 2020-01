Anglo American reporta fuerte caída de producción de cobre por sequía y mineras reconocen creciente preocupación

Minería

Empresa advierte condiciones climáticas “sin precedentes” en la zona central, mientras AMSA continuará enfocada en optimizar el uso de este recurso y Codelco evalúa distintas fórmulas para evitar impactos.

En Codelco reconocen preocupación por la falta de este recurso. Consultado por el eventual impacto de la sequía en la producción, el presidente del directorio de la estatal, Juan Benavides, sinceró que "hay mucha preocupación por el tema del agua y es un recurso que está permanentemente evaluando Codelco". Indicó que la estatal está estudiando medidas de ahorro en materia de reutilización de agua. "Hay varios proyectos que están en análisis hoy día y naturalmente que es un tema de preocupación", aseguró. No obstante, descartó que se hayan registrado impactos concretos en las operaciones de la corporación hasta el momento.

Las alarmas por los impactos que puede acarrear la sequía en el sector minero están activadas. La primera en reconocer la gravedad de la situación fue Antofagasta Minerals (AMSA), el brazo minero del grupo Luksic, cuando en agosto del año pasado advirtió que, si bien no veían un riesgo de producción para 2019, sí podrían asomarse las dificultades para esta industria y la compañía desde este año. Esto, porque están apostando a una planta desaladora en la mina Los Pelambres que estará operativa en 2021, por lo que este año se acentuaría la falta de agua si la emergencia se mantiene.

