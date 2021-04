Anglo American separa su negocio de carbón en Sudáfrica y lo sacará a Bolsa en Johannesburgo y Londres

Minería

La minera Anglo American ha decidido escindir su negocio de carbón en Sudáfrica y sacar la compañía resultante a Bolsa en ese mismo país, según ha indicado este jueves en un comunicado.

Las operaciones de carbón en Sudáfrica se agruparán bajo una nueva compañía llamada Thungela Resources. Las acciones de la empresa cotizarán de forma prioritaria en la Bolsa de Johannesburgo, aunque también registrará una cotización secundaria en la Bolsa de Londres.

"Anglo American ha estado persiguiendo una transición responsable en su salida del negocio de carbón durante varios años. Ante la transición global hacia una economía baja en carbono, debemos seguir actuando responsablemente", ha indicado el consejero delegado de Anglo American, Mark Cutifani.

La empresa minera no ha dado cifras sobre la valoración de mercado esperada ni el precio al que cotizarán las acciones de Thungela una vez sea una empresa independiente. Sí ha informado de que los activos brutos de la nueva empresa, a cierre de 2020, estaban valorados en US$ 1.294,5 millones, que produjo 18,4 millones de toneladas de producto exportable y que generó US$ 558 millones de flujo de caja operativo.

"Como una empresa independiente, seguiremos contribuyendo significativamente con nuestras comunidades y los objetivos de desarrollo de Sudáfrica", ha apostillado el consejero delegado de Thungela, July Ndlovu.

Como parte del proceso de escisión, Anglo American se ha comprometido a realizar una inyección de capital inicial de 2.500 millones de 2.500 millones de rands (144,8 millones de euros). Además, seguirá proporcionando apoyo de capital hasta finales de 2020 en caso de que los precios del carbón en rands caigan por debajo de un cota predeterminada.

Tras la escisión, el equipo de marketing de Anglo American continuará apoyando a Thungela durante tres años a la hora de vender y promocionar sus productos. Pasado ese tiempo, habrá un periodo de transición de seis meses.

Los accionistas de Anglo American tendrán que dar su visto bueno a esta operación en la junta general de accionistas que se celebrará el 5 de mayo de 2021. En caso de recibir 'luz verde', la empresa espera completar la escisión el 4 de junio y que la nueva empresa comience a cotizar en los parqués de Londres y Johannesburgo el 7 de junio.